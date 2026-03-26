【シングル向け】東京23区外で「不動産サイトPV数が多い賃貸・駅」ランキング！ 「町田」を抑えた1位は？
不動産情報サービスのアットホームは、「不動産情報サイト アットホーム」における賃貸居住用物件のPV数をもとに、「アットホーム賃貸駅ランキング 東京都下編」を発表しました。調査期間は2025年10月1日〜12月31日です。
本記事では、ワンルーム〜1DKのシングル向き物件における、PV数が多い駅ランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
本記事では、ワンルーム〜1DKのシングル向き物件における、PV数が多い駅ランキングを紹介します。
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第2位：町田駅2位は「町田」駅。小田急小田原線とJR横浜線が通っており、新宿方面にも横浜方面にもそれぞれ約30分前後で出られるバランスのよさが魅力です。駅前には「仲見世商店街」をはじめ多彩な店舗がそろっているため、仕事帰りの買い物にも困らない環境が一人暮らし層に評価されています。
第1位：八王子駅1位は「八王子」駅でした。前年3位から順位を上げてトップに立ちました。JR中央線をはじめ横浜線・八高線の3路線が使える多摩エリアの主要駅です。中央線では始発電車が設定されているため、朝のラッシュ時でも座って新宿方面へ向かいやすいのがメリット。駅前には大型の商業施設や飲食店がコンパクトにまとまっており、家賃を抑えつつ利便性も確保したい一人暮らし層から根強い人気があります。
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(文:田中 寛大)