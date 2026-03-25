3月23日、Netflixシリーズ『九条の大罪』配信直前イベントが都内で開催され、SixTONESのメンバーで俳優の松村北斗が登壇した。そこで見せた“げっそり顔”に、心配の声が続出している。

同作は、『闇金ウシジマくん』などの作者・真鍋昌平氏による最新漫画の実写化で、4月からNetflixで世界独占配信予定だ。松村は、グレーな案件ばかりを引き受ける主人公の弁護士・九条間人（柳楽優弥）の事務所で働く、同じく弁護士の烏丸真司を演じる。初共演した柳楽との撮影を振り返り、「技術やセンスじゃなく、選ばれた人のお芝居。ガッカリしました。俺はこれになれないんだなと。そんな気持ちになるくらい、嫉妬がとまらないような、あこがれの方でした」と絶賛した。

3月に授賞式がおこなわれた「第49回日本アカデミー賞」では、優秀主演男優賞、優秀助演男優賞、話題賞を受賞し、3冠を達成するなど、俳優業が勢いづいている松村。SixTONESのメンバーとしても活躍するなか、多忙がたたったのだろうか。イベント登壇時の“激やせ”姿に、Xでは心配の声があがっている。

《北斗くん痩せすぎです、食べて、細すぎる》

《北斗くん痩せすぎだから横アリ10公演とその後のGOスト収録が心配すぎる。倒れないでね》

《ここから横アリ10公演なのに北斗くん痩せすぎてて超心配 ほんと役だとしても体調第一でいてほしい》

だが、いまや押しも押されもせぬ人気俳優なだけに、今後のスケジュールも厳しいようだ。1月には、すでに7月期の日本テレビ系ドラマで、主演を務めることが内定していると報じられている。

「俳優業だけでなく、アイドル業もますます忙しくなっていきそうです。松村さんが所属するSixTONESは、2026年1月から全50公演ものアリーナツアー『MILESixTONES』をおこなっている最中で、ちょうど3月25日から29日には、昼夜合わせて合計10公演を駆け抜けるハードな日程が予定されています。

また4月から6月までも、同様に全国各地で公演が続きますから、ファンの心配も当然でしょう。忙しいのは売れっ子である証拠ですが、倒れてしまっては元も子もありません。無理をしすぎることのないよう乗り切ってほしいですね」（芸能担当記者）

ファンにとって、松村を見る機会が多いのはいいことなのだろうが……。