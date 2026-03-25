のり付け不要で立体的に飾れる！ ビバリー「アクスタパズル」

記事ポイント 2枚のパズルと1枚のパーツを組み合わせて立体的に飾れる新発想のジグソーパズルのり付け不要でピースがカチッとはまる設計サンリオキャラクターズをはじめ全12種が発売中 2枚のパズルと1枚のパーツを組み合わせて立体的に飾れる新発想のジグソーパズルのり付け不要でピースがカチッとはまる設計サンリオキャラクターズをはじめ全12種が発売中

玩具メーカーのビバリーから、ジグソーパズルとアクリルスタンドを融合させた「アクスタパズル」が登場しています。

2枚のパズルと1枚のパーツを組み合わせることで、完成品を立体的に飾れるのが大きな特徴です。

サンリオキャラクターズをはじめ、全12種のラインナップが展開されています。

ビバリー「アクスタパズル」

発売日：2026年3月13日価格：各2,420円（税込）素材：アクリル・ABSパッケージサイズ：105×175×35mm販売場所：全国の玩具店、百貨店、量販店、ジグソーパズル店など

ビバリーの「アクスタパズル」は、2026年3月13日に発売された新発想のジグソーパズルです。

2枚のパズルと1枚のパーツを組み合わせて完成させると、アクリルスタンドのように立体的に飾れます。

組み上げたピースはカチッとはまるため、のり付けが不要で崩れる心配がありません。

並べたくなるちょうどいいサイズ感で、幅広い世代から注目を集めています。

ハローキティ・JAPAN

「ハローキティ・JAPAN」は32ピースで構成されたセットです。

紫の花柄着物に扇子を持つキティの繊細なデザインが楽しめます。

富士山と波をモチーフにしたハート型の背景パズルを組み合わせた和風ディスプレイとなっています。

台座に立てて棚に並べると、お部屋のアクセントとして活躍します。

パッケージには完成イメージが描かれており、ギフトとしても見栄えのするデザインです。

マイメロディ・JAPAN

「マイメロディ・JAPAN」は、桜・富士山・城をあしらったハート型背景パズルにピンクの着物姿のマイメロディを組み合わせた32ピースのセットとなっています。

完成品は華やかな和風インテリアとして飾れるのが魅力です。

台座パーツとバラバラのピースから少しずつキャラクターが形になっていく組み立て過程を楽しめます。

手のひらに収まるサイズ感で、ピンクの着物に花飾りをあしらったマイメロディの繊細な仕上がりが際立っています。

背景パズルとキャラクターを組み合わせたディスプレイは、お部屋のアクセントにぴったりです。

ポムポムプリン・パンケーキ

「ポムポムプリン・パンケーキ」は、シェフ帽をかぶったプリンがパンケーキを焼くかわいらしいデザインの37ピースセットとなっています。

背後にパンケーキタワーのパーツを重ねて立体的に飾れるのが特徴です。

バラバラのピースから組み上げていくと、プリンのキュートな表情が徐々に現れます。

透明なアクリル素材がパンケーキの色合いを引き立て、手のひらサイズでも存在感のある仕上がりです。

パッケージにはシェフ姿のプリンと完成イメージが描かれています。

ポチャッコ・スイーツ

「ポチャッコ・スイーツ」は、パフェグラスにスイーツを詰め込んだ背景パズルの前にポチャッコとひよこを立てた35ピースのセットです。

カフェ風のかわいらしい世界観が楽しめます。

組み立て途中の段階でも、ポチャッコの愛らしい表情が少しずつ見えてくるのが楽しいポイントです。

スイーツモチーフのカラフルなパーツが、組み立て中も目を楽しませてくれます。

完成品はデスクや棚に飾るのにちょうどいいサイズとなっています。

サンリオキャラクターズのほか、星のカービィ・リラックマ・ゴジラ・クレヨンしんちゃんなどを含めた全12種のラインナップです。

2026年6月には新作10種の追加も予定されています。

「アクスタパズル」は、パズルを組む楽しさとアクリルスタンドとして飾る楽しさを同時に味わえます。

のり付け不要でピースがしっかりはまるため、完成後の取り扱いも手軽です。

手のひらサイズのキャラクターたちが、デスクや棚を華やかに彩ってくれます。

ビバリー「アクスタパズル」の紹介でした。

よくある質問

Q. アクスタパズルにのり付けは必要ですか？

A. のり付けは不要で、ピースがカチッとはまる設計のため組み上げた後も崩れません。

Q. アクスタパズルは全部で何種類ありますか？

A. 2026年3月時点でサンリオキャラクターズや星のカービィなど全12種が発売されており、6月には新作10種も追加予定です。

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