Nintendo Switch・スマートフォン（iOS／Android）向けゲーム『Pokémon Champions』について、Nintendo Switch版の配信日が4月8日に決定した。

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『Pokémon Champions』は、『ポケットモンスター』シリーズ同様のポケモンバトルが楽しめるゲーム。ポケモンのタイプや特性、技の選択など様々な要素を活かして勝利を掴む奥深さはそのままに、Nintendo Switchやスマートフォンでクロスプラットフォーム対戦が可能となっている。

『Pokémon HOME』とも連携し、これまでの『ポケットモンスター』シリーズや『Pokémon GO』で仲間にしたポケモンを活躍させることもできる。基本プレイ無料で、スマートフォン版は夏の配信を予定している。

あわせて、ゲームソフト本編（基本プレイ無料）とソフト内特典がセットになった『Pokémon Champions』+ スターターパックも同日に配信されることが発表された。

価格は980円（税込）で、ボックスに入れられるポケモンの数が50匹分追加されるほか、戦闘曲「戦い（VSトレーナー）」（『ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ』）が収録される。無償特典としてレギュラーチケット30枚、トレーニングチケット50枚も付属する。

またNintendo Switch 2の無料アップデートにも対応しており、Nintendo Switch 2で遊ぶことでより高画質な画面でプレイできる。

さらに、『Pokémon LEGENDS Z-A』で登場したメガメガニウム・メガエンブオー・メガオーダイルが『Pokémon Champions』にも登場することが明らかになった。中にはメガシンカすることで本作初登場の特性を持つポケモンもいる。

メガメガニウムは、くさ・フェアリータイプのポケモン。本作から登場する新特性「メガソーラー」を持ち、技を使う際に天気が「にほんばれ」状態と同じ効果を受ける。

メガエンブオーは、ほのお・かくとうタイプのポケモン。特性「かたやぶり」により、相手の特性に関係なく技を出すことができる。

メガオーダイルは、みず・ドラゴンタイプのポケモン。本作から登場する新特性「ドラゴンスキン」を持ち、ノーマルタイプの技をドラゴンタイプとして使えるだけでなく、技の威力が1.2倍になる。

このほか、月額700円（税込）／年額7,000円（税込）のメンバーシップや、シーズンごとに購入可能なプレミアムバトルパス（1,400円・税込）も用意されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）