キャシー中島、自宅のハワイアンブルー空間＆収納術を公開「ドラマのワンシーンのような上品な空間」「素敵な洗面所」
タレントでキルト作家のキャシー中島（74）が23日、自身のインスタグラムを更新。自宅で愛用しているタオルやマットなどのアイテムを紹介し、洗面所や収納の様子を公開した。
【写真】「ドラマのワンシーンのよう」キャシー中島が公開した、自宅のハワイアンブルー空間＆収納術
投稿では「先日QVCの生放送でご紹介したタオル、バスタオルとマット！家で使ってます」と、自宅で使用している様子を披露。ハワイアンブルーを基調とした爽やかなカラーで統一された洗面所は、明るく清潔感あふれる空間となっている。
また、タオルは「海苔巻きのようにクルクル巻いて、しまっておきます」と明かし、色とりどりのタオルを美しく並べた収納棚の写真も公開。この収納方法について「シワになりにくいし色が見やすいでしょ」と工夫を紹介した。
さらに、キッチンの窓辺には花やグリーンを多く飾り、日差しが差し込むナチュラルな空間も披露。お気に入りのアイテムに囲まれた暮らしぶりがうかがえる。
キャシーは「おうち時間が楽しくなる、きれいな色のアイテムをみつけましょう」「ハッピーはいつもあなたのそばにあるのよ」とコメントし、日常を楽しむヒントをつづっていた。
この投稿に、ファンからは「ドラマのワンシーンのような上品な空間」「ゴージャス 素敵です」「お花も素敵ですね」「海苔巻き方式いただきます！」「素敵な洗面所」などの声が寄せられている。
【写真】「ドラマのワンシーンのよう」キャシー中島が公開した、自宅のハワイアンブルー空間＆収納術
投稿では「先日QVCの生放送でご紹介したタオル、バスタオルとマット！家で使ってます」と、自宅で使用している様子を披露。ハワイアンブルーを基調とした爽やかなカラーで統一された洗面所は、明るく清潔感あふれる空間となっている。
さらに、キッチンの窓辺には花やグリーンを多く飾り、日差しが差し込むナチュラルな空間も披露。お気に入りのアイテムに囲まれた暮らしぶりがうかがえる。
キャシーは「おうち時間が楽しくなる、きれいな色のアイテムをみつけましょう」「ハッピーはいつもあなたのそばにあるのよ」とコメントし、日常を楽しむヒントをつづっていた。
この投稿に、ファンからは「ドラマのワンシーンのような上品な空間」「ゴージャス 素敵です」「お花も素敵ですね」「海苔巻き方式いただきます！」「素敵な洗面所」などの声が寄せられている。