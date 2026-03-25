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12人産んだ助産師HISAKOのYouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「【公開Web相談】頑張らない方法が分からない？」と題した動画を公開。夫婦がお互いに頑張りすぎて空回りしてしまうという悩みに対し、助産師HISAKOが「“頑張ってる”は自分の気持ちを無視してる状態」だと語り、心地よく過ごすための考え方をアドバイスした。



今回の相談者は、JONさん夫妻。妻のJONさんは、出産後に「個人の私」「母としての私」「妻としての私」という3人の自分ができてしまったと告白。特に「母」としての意識が強くなり、「息子を守らなきゃ」という思いから夫に強く当たってしまう、いわゆる「ガルガル期」の状態になったと振り返った。



その結果、夫は萎縮するように。妻が頑張っている姿を見て「自分が頑張ってないからだ」と自分を追い込み、ネガティブな思考に陥ってしまったという。妻からの「ありがとう」という言葉さえ、「自分はできていないから感謝されるレベルではない」と素直に受け取れなくなってしまったと明かした。



この悪循環に対し、HISAKOさんは、夫婦がお互いの「物差し」で相手を追い込んでしまっていると分析。その上で「“頑張ってる”というのは、自分のほんとの気持ちを無視して、『～しなければならない』とやっている状態」だと定義した。本当に頑張るべきなのは、相手の気持ちに共感し、「ありがとう」を素直に受け取ることだと語りかける。



そして、夫婦それぞれが「やりたいこと」と「やりたくないこと・苦手なこと」を明確にし、後者は手放す勇気を持つようアドバイス。お互いが自分の得意なことをやり、苦手なことは手放す。その上で、相手がやってくれた行為の結果が完璧でなくても、その「気持ち」に感謝を示すことが重要だと説いた。



お互いを思いやるからこそ生じていたすれ違いの解決策として、HISAKOさんが示した「頑張らない」ための具体的な思考法。頑張りすぎてしまう多くの親にとって、肩の荷が下りるような温かいメッセージが詰まった動画となっている。