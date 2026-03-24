記事ポイント ホワイトティーがメラニン生成シグナルの受容体を減少させる新発見受容体・調節因子・酵素の3段階で抑制するトリプル効果6種類の植物との組み合わせで相乗的に美白効果が向上 ホワイトティーがメラニン生成シグナルの受容体を減少させる新発見受容体・調節因子・酵素の3段階で抑制するトリプル効果6種類の植物との組み合わせで相乗的に美白効果が向上

ノエビアグループが、メラニン生成の初期段階に着目した新たな美白研究成果を発表します。

ホワイトティーの茶葉エキスによる「シミをつくらせない」トリプル効果と、植物の組み合わせによる相乗効果が明らかになっています。

ノエビアグループ「ホワイトティーによるトリプル美白効果」

研究機関：ノエビアグループ注目成分：ホワイトティー（茶葉エキス）組み合わせ植物：6種類（ホワイトラベンダー、アルピニアホワイト、ホワイトマスタード、ヒキオコシ、ホワイトガーデニア、センキュウ）発表予定：2026年3月26日〜29日「日本薬学会第146年会」

ノエビアグループは、シミの原因となるメラニン生成の「初期段階」に着目した美白研究成果を発表します。

シミは、表皮基底層にあるメラノサイトで生成されたメラニンが過剰に蓄積することで現れるもの。

従来の美白研究では、メラノサイトがシグナルを受けた後の生成反応を抑えるアプローチが主流です。

本研究では視点をさらに上流へ移し、メラノサイトがシグナルを「受け取らない」仕組みに焦点を当てています。

ホワイトティーが受容体を減少させる新発見

メラニンの生成は、表皮細胞や血管細胞が発するシグナルをメラノサイトが受け取ることで開始されます。

研究チームがシグナルを詳しく分析した結果、複数の細胞からのシグナルが1つの受容体（エンドセリン受容体B）に集まることが判明しました。

この受容体にはたらきかける植物を探索したところ、ホワイトティーが受容体そのものを減少させることを発見しています。

調節因子と酵素の抑制も確認

メラノサイトが受容体を介してシグナルを受け取ると、内部のメラニン生成調節因子（MITF）が酵素（チロシナーゼ）にはたらきかけ、メラニンが生成されます。

ホワイトティーは、この調節因子と酵素のいずれのはたらきも抑制することが確認されました。

つまりホワイトティーは、受容体の減少・調節因子の抑制・酵素の抑制という3段階でメラニン生成を包括的に弱める「トリプル効果」を持っています。

7種類の植物の組み合わせで相乗効果

ノエビアグループ独自の配合論に基づき、ホワイトティーの効果を高める植物の組み合わせを解析しています。

その結果、ホワイトラベンダー・アルピニアホワイト・ホワイトマスタード・ヒキオコシ・ホワイトガーデニア・センキュウの6種類の植物と組み合わせることで、メラニン生成酵素の活性が相乗的に大きく低下することが明らかになりました。

ホワイトティーを含む7種類の植物が、それぞれの力を活かし合う独自の組み合わせとなっています。

この研究成果の一部は、2026年3月26日から29日にかけて開催される「日本薬学会第146年会」で発表される予定です。

メラニン生成の最も初期の段階を捉えた新たなアプローチにより、植物の力を活かした美白効果の可能性が広がります。

受容体・調節因子・酵素の3段階に作用するトリプル効果は、従来にない包括的な美白ケアにつながるものです。

今後の基礎化粧品への応用にも期待が高まっています。

ノエビアグループ「ホワイトティーによるトリプル美白効果」の紹介でした。

よくある質問

Q. ホワイトティーの美白効果の特徴は何ですか？

A. メラニン生成シグナルを受け取る受容体の減少、メラニン生成調節因子の抑制、メラニン生成酵素の抑制という3段階で作用する「トリプル効果」が特徴です。従来の「シグナルを受けた後の反応を抑える」アプローチとは異なり、メラニン生成の初期段階からアプローチします。

Q. ホワイトティーと組み合わせる6種類の植物は何ですか？

A. ホワイトラベンダー、アルピニアホワイト、ホワイトマスタード、ヒキオコシ、ホワイトガーデニア、センキュウの6種類です。これらとホワイトティーを合わせた7種類の植物の組み合わせにより、メラニン生成酵素に対する効果が相乗的に高まることが確認されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post シミをつくらせない！ ノエビアグループ「ホワイトティーによるトリプル美白効果」 appeared first on Dtimes.