中国の大学、「化粧品」関連講座が大人気

北京理工大学が最近開設した「化粧品作りを学ぶ」一般教養科目が人気を集めています。カリキュラムに組み込まれた「化粧品の化学」講座は、科学の原理と生活での実践を深く融合させており、学生から好評を得ており、推薦されています。

「化粧品の化学」は全32コマで、うち26コマは理論に焦点を当て、6コマは実験で、実践の部分がこの授業の大きなハイライトです。フェイスマスクの調製を例に、学生は調合指示書に基づき多くの成分を正確に配合し、可溶化、乳化、防腐などの核心的な技術を習得することが求められます。実験を通じて、学生は「調合科学」の真髄を理解することができます。 北京理工大学



さらに価値があるのは、講座の「生活志向」です。講座では学生が学んだ知識を応用して、スキンケア製品の成分表を読み解くよう指導します。「なぜ一部のスキンケア製品は塊が出るのか」「敏感肌は日焼け止め製品をどのように選ぶのか」などの実際的な質問に答え、化学を生活に役立つ実用的なツールへと変えます。

この講座を開設した当初の意図について、学校側は、化粧品のDIYを通じて化学の美と魅力を実感してもらいたいと述べています。授業中、教師は実例を挙げ、「成分重視派」がどのように科学的にスキンケアをするか説明します。授業後、教師は学生の化粧品購入に関する質問に答え、学生が自分の興味と結びつけ、健康的で安全性があり、個性的な美的ニーズに従って化粧品を選ぶよう勧めています。（提供/CGTN Japanese）