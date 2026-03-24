大森元貴の歌声が、親子の二人三脚の日々を包み込む…。映画『90メートル』主題歌「0.２mm」スペシャルMV解禁

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大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）が、山時聡真＆菅野美穂W主演映画『90メートル』（3月27日全国公開）の主題歌として書き下ろしたソロ楽曲「0.2mm」の映画版スペシャルMVが解禁された。

■大森元貴「ほんの少しだけ風が吹くように、少しだけ背中が押せればいいなという気持ちで作りました」

人生の岐路に立つ高校生の息子・佑（山時聡真）と、難病を抱えたシングルマザー・美咲（菅野美穂）の揺るぎない愛を綴った感動の映画『90メートル』。

スペシャルMVは、ピアノの優しいメロディとともに、佑と母・美咲のふたりの思い出を振り返るかのように始まる。

まだ幼い佑と元気だった頃の母・美咲のとある日のひとコマや、高校生になった佑が楽しげに学校生活を送る姿が切り取られているのだが、イントロが終わると一変。佑と美咲の現在の日常が描かれる。

難病を発症した美咲のために大好きだったバスケットを辞め、慣れない家事や介護に戸惑いながらも懸命に向き合う佑。一方で美咲も、これまで当たり前にできていたことが次第にできなくなっていく現実に直面し苛立ちを募らせる。互いを想いながらも、素直になれず感情をぶつけ合ってしまう――そんな不器用な親子の姿が赤裸々に映し出されるなか、ふたりに寄り添うように、大森元貴の優しくも力強い歌声が包み込む。

そして、美咲を支えるケアマネジャー・下村（西野七瀬）をはじめとするヘルパーたちや、同級生の杏花（南琴奈）、バスケット部の仲間・翔太（田中偉登）らの助けにより少しずつ佑と美咲の関係も変わっていく。

映像のラストでは、佑が美咲のベッドサイドに腰掛け、「ちゃんとご飯食べてる？ 外食ばかりはだめよ」（美咲）「ちゃんと食べてるよ」（佑）と静かに会話を交わすシーンに変わり、何気ない会話でも、そこにはこれまで言葉にできなかった想いが静かに流れ、親子が再び通じ合うことができた瞬間が映し出されている。

「ほんの少しだけ風が吹くように、少しだけ背中が押せればいいなという気持ちで作りました」という大森の願いが込められた楽曲とともに、親子二人三脚で過ごしてきた日々の軌跡が伝わってくる映像に仕上がったスペシャルMV。観る者の胸にも春の日差しのような温もりが届いてくる。

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■映画情報

『90メートル』

3月27日（金）全国公開

キャスト：山時聡真、菅野美穂、西野七瀬、南琴奈、田中偉登

荻野みかん 朝井大智 藤本沙紀 オラキオ 金澤美穂 市原茉莉 少路勇介

監督・脚本 : 中川駿

主題歌：大森元貴「0.2mm」

配給：クロックワークス

(C)2026映画『90メートル』製作委員会

■関連リンク

映画作品サイト

movie90m.com

大森元貴 OFFICIAL SITE

http://motoki-ohmori.com/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/