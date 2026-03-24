ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２３日（日本時間２４日）のオープン戦・エンゼルス戦（ドジャー・スタジアム）に先発登板するも、計２イニングを無安打８四死球５失点の大乱調。一週間後のシーズン公式戦初登板へ向け、不安が残る投球内容となった。

ウイニングショットに精彩を欠き、立ち上がりの初回から死球→野選→四球→押し出し四球→押し出し四球。一つのアウトも奪えずに、敵軍に２点を献上すると、ここでいったんベンチに下げられる。２回の頭から再度マウンドに向かうも、この回も２四死球。フラストレーションを溜め込んだ一部のドジャースファンたちは佐々木に対しブーイングを浴びせた。

右腕のプレシーズンは防御率１５・５８というボロボロの成績のまま終了。降板後、報道陣の取材に応じた佐々木は「結果の通り良くなかったですし手応えもあまりなかったです。試合前のブルペンは良かったのですが、ゲームに入ってからの修正が、今日に関しては分からなかった」と顔をしかめた。

春の実戦で結果を残せぬまま、先発ローテの一角として開幕を迎える佐々木は、「シーズンとスプリングトレーニングは別なので。また新たな気持ちで頑張りたい」と危機感をにじませた表情で前を向いた。