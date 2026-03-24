ふたご座（5月21日～6月21日生まれ）の2026年度上半期の運勢は？

「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

【総合運】

4月末、「自由と改革の星」と呼ばれる天王星がふたご座に巡ってくることが、この半期においてもっともビビッドな星のイベント。

天王星はひとつの星座に7年間滞在し、「本当の意味での自由を手に入れるための、人生の改革」をもたらす星。ふたご座に巡るのは84年ぶりで、多くの方にとって最初で最後の“天王星シーズン”になるはずです（平均寿命が300歳くらいになれば別ですが……）。

これまでのセルフイメージにこだわらず、 新たな自分像 を描き始めましょう。

ふたご座は現状維持を望む方々ではありませんが、「自分はこういうタイプ」と決めつけすぎると、変化を否応なしに迫られるようなことも起こるかもしれません。

今が何歳であっても、自分はいくらでもアップデートしていける ──そんなふうに考えると、期待していたような流れも起こるはずです。

自分らしさを刷新して、軽やかにやってまいりましょう。

6月末、1年かけて追い求める「幸運のテーマ」をもたらす木星は学びやコミュニケーションにブーストをかけるエリアに巡ります。

インプットし、人と話し、さくさく動くあなたの強みが、力強く肯定される時期です。

【キャリア・仕事運】

軽やかに動ける、飛躍のシーズンへ 。

6月末までは、ここまで積み上げてきた知識やスキルをいかに活かせるかがカギ。

ビジネススキームもワークスタイルもものすごい勢いで変化している時代のなかでも、 「変化しない本質」 というものはありますね。

自分の何が本質になりうるか考えると同時に、強みとして磨き続ける意欲を持っておくといいでしょう。

7月以降はアクティブに。

2025年後半あたりから少々「身動きがしにくい」と感じていた人は、ここから一気に持ち前の軽やかさを発揮していけます。

特にビビッドな変化を感じられるのは、あなたのところに流れ込んでくる情報の量。

自分のなかにストックするばかりではなく、発信に力を入れるなど 「情報のハブになる」 意識を持つといいでしょう。

【対人関係・人間関係運】

「キャラ変」が新たな風を呼び込むとき 。

これは一般論ですが、ビジネスでもプライベートでも、誰もが多かれ少なかれ 「キャラ」 を演じています。

第一印象は良いほうがスムーズなコミュニケーションができますし、優位であることを示せれば関係性においてアドバンテージを取れるからです。

あなたにもそうしたキャラ設定があるでしょうか。この春あたりから、そうしたキャラ設定は見直しをはかることになるかもしれません。

「じゃなくてもいい自分」 に気づいたら、等身大の自分で人と接していかれるといいだろうと思います。

どこか嫌気がさしていた関係性や 「お決まりのやり取り」 にも、フレッシュな風が吹き込むかもしれません。

どんな自分もアリだと思って、新しいキャラ設定を楽しんでいきましょう。

【健康運】

想定外の動きが増える今季はとにかく体力勝負。

ここ一番のときに押し負けずにいるためにも、ベストな作戦を考え抜く気力を維持するためにも、常に健康には気を配っていらしてください。

5月頭、健康について今一度 振り返っておくタイミング が巡ってきます。

「良くないとわかってはいるけれど、続けてしまっていること」 があればここで軌道修正しておきたいですね。

7月から8月上旬にかけては オーバーワーク にご注意を。

【金運】

6月末までは金運の流れが非常にパワフル。

「稼ぐ」 も 「増やす」 もできることは積極的にコミットしてみることで豊かさを手に入れることができます。

物欲も増えるため、ともすれば浪費がちになるリスクはあります。

ただ、占いで「こういう時期」と知っておくことで、上手にセーブして納得のいくお買い物ができるのではないでしょうか。

6月後半は金運の星が追い風となり、豊かさを手にする力がさらに高まっていきます。

【恋愛運】

自分らしさが勢いよく刷新されていくなか、恋愛観も変化する人は多いでしょう。

恋において解決しがたい停滞感を覚えたときは「らしくない」選択も突破口になるかもしれません。

4月から9月のなかで恋に前向きな動きが起こるのは4月末から5月中旬、8月中旬から9月上旬まで。

ただし夏のほうは、受け身でいれば曖昧な関係に終わってしまうことも。

「あなたと、こんなふうに幸せになりたい」「こういう時間を過ごせる人と出会いたい」などと、 自分の願望を明確にして 行動を起こして。

【4月の運勢】

月の上旬は 仕事面での頑張りどき 。

チャンスと思える場面では、多少強気なくらいに行動を起こして正解と言えるでしょう。

月の中旬以降は 人間関係が充実する 見通し。

仲間や同僚とは腹を割って対話をし、ポジティブなビジョンを共有できると理想的です。

月末にはモテ期が到来すると同時に、7年間続く 「改革」の波 も到来。

何かを手放すのは「終わり」ではなく、「始まり」の一部です。真っ向勝負で臨んで。

【4月のラッキーカラー&アクション】

ラッキーカラーは、 レモンイエロー 。

開運につながるアクションは、 仲間と語り合う こと。

イラストレーターの uca U（ユカ ユウ）さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙です。肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう！

毎月、月末にラッキーアクションのご紹介と、星座別スマホ用待ち受け画像をプレゼントします。来月もお楽しみに。