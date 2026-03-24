藤本美貴、″心のサプリ″は「ショージー！」 マルチビタミンサプリ「エレビットR」発表会で、3児の母として妊娠中のリアルを明かす
2026年3月19日、バイエル薬品株式会社がマルチビタミンサプリメント「エレビットR」の新商品発表会を開催しました。
「エレビットR」は2026年3月24日より発売で、葉酸800μg・ビタミンD 25μgをはじめ18種類の栄養素を1日3粒で摂取できる。近年、日光浴不足や食事からの摂取が減少している中、日本人女性に不足している栄養素としてビタミンDが注目されているそうです。妊娠前から妊娠中の女性は特に補充が重要で、産婦人科医黒田恵司先生が解説しました。
さらに、当日は、藤本美貴さんをゲストに迎え、妊娠・育児にまつわるリアルな本音がたっぷり飛び出しました。現在14歳・10歳・6歳の3人のお子さんを持つ"3児のママ"として知られる藤本さん。幅広い世代から支持を集める彼女が、妊娠中のエピソードを次々と明かしてくれました。
「1人目と3人目で8年差」 妊娠中の常識は変わっても、葉酸だけは変わらない
「1人目と3人目のお子さんだと8年ほど間があいているが、妊娠中の常識は変わりましたか？」と問われた藤本さん。
「妊娠中も出産後も、いろんなことが日々変わっているので、アンテナを張っていかなきゃいけないなと思います。でも、エレビットに入っている葉酸は、私が1人目を妊娠したぐらいから結構よく聞くようになって、今でもよく聞くというのは、変わっていない必要な要素なんだなってすごく感じますね」と語りました。
黒田先生も「不妊治療のガイドラインなども変わりますし、共働きされている方たちはなかなか通院が難しい。患者さんにとって本当に必要なものは日々変わっているので、そこに合わせて重要なものを足していくことが大事」と、医療現場の変化を解説しました。
体重管理の本音「15キロ増えちゃうタイプ」
1人目の妊娠時は「7〜8キロまで」と体重増加の上限を指導されていた藤本さん。ところが2人目・3人目のときはそれほど厳しく言われなくなったといいます。しかし元来「15キロ増えちゃうタイプ」と自認している藤本さんは、指導が緩くなった妊娠後期にも体重が増え続け、担当医から「さすがに頑張りましょうね」とやんわり注意を受けることもあったと、苦笑いしながら明かしました。
黒田先生も「クリニックによっても指導の基準は異なりますし、個人差もあるので、先生方も対応が難しいと思います」と共感し、和やかなムードとなりました。
妊娠中は夫・庄司さんが食事を作ってくれることも
比較的つわりが少なかったという藤本さん。それでも食事のバランスを保つことへの難しさは感じていたといいます。
「この時期は油っぽいものが無理だな、とか、果物しか気持ちよく食べられないな、ということもありました。バランスよく食べるというのはすごく難しかったです」と振り返りました。
また、妊娠中の食事については夫・庄司智春さんが作ってくれることもあったそうで、「作ってもらっているから文句も言えないじゃないですか（笑）。『野菜はどこですか？』なんて言えないので、『ありがとう』と言って食べますけど」と苦笑いしながら告白し、会場の笑いを誘いました。
ビタミンD「しいたけ何個分？」衝撃の個数
発表会では、新商品のポイントである「ビタミンD約3倍増量」を体感するパネルが登場。
今回リニューアルされた「エレビットR」は、ビタミンDを従来の7μgから25μgへ増量。「このビタミンD 25μg分を生のしいたけで摂ろうとしたら何個必要でしょう？」と聞かれた藤本さんは「10個20個かな？」と予想。しかし実際のパネルを前に「思っているよりでかい！」と目を丸くし、「50個は無理ですね。それが3粒で摂れちゃうって、本当にありがたいです」と驚いていました。
黒田先生は「日焼け止めが当たり前になり、ファンデーションにもUVカットが入っている時代。妊婦さんのビタミンDが不足していると感じている医師が6割以上います。妊娠前から、マルチビタミン・ミネラルのサプリメントで補充することが重要です」と解説しました。
会見で絶叫「ショージー！」 "心のサプリ"を大告白
イベント最大の盛り上がりを見せたのが、「心のサプリ（自分を甘やかす習慣）は何ですか？」という質問への回答でした。
藤本さんはフリップをかかげながら、庄司さんの鉄板ギャグ「ミキティー！」の言い方で「ショージー！」と会場に向かって絶叫。
「（庄司さんの）アンサーみたいになっちゃいましたけど（笑）」と苦笑いしながら、「日々、お仕事して、生活していると、ストレスもたまってきますが、それを受け止めてくれる人と一緒にいることが大事かなと思います。庄司さんの場合は結婚していて逃げられないので（笑）、愚痴を聞いてもらったり、心安らぐ人とお出かけしたりするのも大事なことかなと思いますね」と感謝の気持ちを語りました。
「頼れるものに頼って」先輩ママからのメッセージ
最後に藤本さんは、妊活・妊娠中の方へ向けてこんなメッセージを贈りました。
「日常生活をしながら食事でバランスを取るってすごく難しいなと日々思うんですが、まして妊娠中だとより難しい。頼れるものには頼って、サプリも頼れる人も頼って、自分で全部やろうと思わず、助けを探すというのが大事かなと思います。エレビットに関しても、私の妊娠中よりアップデートされていて、それもすごく嬉しかったです」
黒田先生も「ストレスなく妊娠期を過ごしていただくことがすごく大事。栄養バランスのことをずっと考えてストレスになるぐらいだったら、サプリメントに頼るというのも、立派な選択肢だと思います」と背中を押してくれました。
「全部自分でやろうと思わず、頼れるところを探してほしい」──藤本美貴さんのその言葉が、妊活・妊娠中の多くの女性の背中を押してくれそうです。
「エレビットR」は2026年3月24日より発売で、葉酸800μg・ビタミンD 25μgをはじめ18種類の栄養素を1日3粒で摂取できる。近年、日光浴不足や食事からの摂取が減少している中、日本人女性に不足している栄養素としてビタミンDが注目されているそうです。妊娠前から妊娠中の女性は特に補充が重要で、産婦人科医黒田恵司先生が解説しました。
「1人目と3人目で8年差」 妊娠中の常識は変わっても、葉酸だけは変わらない
「1人目と3人目のお子さんだと8年ほど間があいているが、妊娠中の常識は変わりましたか？」と問われた藤本さん。
「妊娠中も出産後も、いろんなことが日々変わっているので、アンテナを張っていかなきゃいけないなと思います。でも、エレビットに入っている葉酸は、私が1人目を妊娠したぐらいから結構よく聞くようになって、今でもよく聞くというのは、変わっていない必要な要素なんだなってすごく感じますね」と語りました。
黒田先生も「不妊治療のガイドラインなども変わりますし、共働きされている方たちはなかなか通院が難しい。患者さんにとって本当に必要なものは日々変わっているので、そこに合わせて重要なものを足していくことが大事」と、医療現場の変化を解説しました。
体重管理の本音「15キロ増えちゃうタイプ」
1人目の妊娠時は「7〜8キロまで」と体重増加の上限を指導されていた藤本さん。ところが2人目・3人目のときはそれほど厳しく言われなくなったといいます。しかし元来「15キロ増えちゃうタイプ」と自認している藤本さんは、指導が緩くなった妊娠後期にも体重が増え続け、担当医から「さすがに頑張りましょうね」とやんわり注意を受けることもあったと、苦笑いしながら明かしました。
黒田先生も「クリニックによっても指導の基準は異なりますし、個人差もあるので、先生方も対応が難しいと思います」と共感し、和やかなムードとなりました。
妊娠中は夫・庄司さんが食事を作ってくれることも
比較的つわりが少なかったという藤本さん。それでも食事のバランスを保つことへの難しさは感じていたといいます。
「この時期は油っぽいものが無理だな、とか、果物しか気持ちよく食べられないな、ということもありました。バランスよく食べるというのはすごく難しかったです」と振り返りました。
また、妊娠中の食事については夫・庄司智春さんが作ってくれることもあったそうで、「作ってもらっているから文句も言えないじゃないですか（笑）。『野菜はどこですか？』なんて言えないので、『ありがとう』と言って食べますけど」と苦笑いしながら告白し、会場の笑いを誘いました。
ビタミンD「しいたけ何個分？」衝撃の個数
発表会では、新商品のポイントである「ビタミンD約3倍増量」を体感するパネルが登場。
今回リニューアルされた「エレビットR」は、ビタミンDを従来の7μgから25μgへ増量。「このビタミンD 25μg分を生のしいたけで摂ろうとしたら何個必要でしょう？」と聞かれた藤本さんは「10個20個かな？」と予想。しかし実際のパネルを前に「思っているよりでかい！」と目を丸くし、「50個は無理ですね。それが3粒で摂れちゃうって、本当にありがたいです」と驚いていました。
黒田先生は「日焼け止めが当たり前になり、ファンデーションにもUVカットが入っている時代。妊婦さんのビタミンDが不足していると感じている医師が6割以上います。妊娠前から、マルチビタミン・ミネラルのサプリメントで補充することが重要です」と解説しました。
会見で絶叫「ショージー！」 "心のサプリ"を大告白
イベント最大の盛り上がりを見せたのが、「心のサプリ（自分を甘やかす習慣）は何ですか？」という質問への回答でした。
藤本さんはフリップをかかげながら、庄司さんの鉄板ギャグ「ミキティー！」の言い方で「ショージー！」と会場に向かって絶叫。
「（庄司さんの）アンサーみたいになっちゃいましたけど（笑）」と苦笑いしながら、「日々、お仕事して、生活していると、ストレスもたまってきますが、それを受け止めてくれる人と一緒にいることが大事かなと思います。庄司さんの場合は結婚していて逃げられないので（笑）、愚痴を聞いてもらったり、心安らぐ人とお出かけしたりするのも大事なことかなと思いますね」と感謝の気持ちを語りました。
「頼れるものに頼って」先輩ママからのメッセージ
最後に藤本さんは、妊活・妊娠中の方へ向けてこんなメッセージを贈りました。
「日常生活をしながら食事でバランスを取るってすごく難しいなと日々思うんですが、まして妊娠中だとより難しい。頼れるものには頼って、サプリも頼れる人も頼って、自分で全部やろうと思わず、助けを探すというのが大事かなと思います。エレビットに関しても、私の妊娠中よりアップデートされていて、それもすごく嬉しかったです」
黒田先生も「ストレスなく妊娠期を過ごしていただくことがすごく大事。栄養バランスのことをずっと考えてストレスになるぐらいだったら、サプリメントに頼るというのも、立派な選択肢だと思います」と背中を押してくれました。
「全部自分でやろうと思わず、頼れるところを探してほしい」──藤本美貴さんのその言葉が、妊活・妊娠中の多くの女性の背中を押してくれそうです。