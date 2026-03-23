自民党元幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（68）が、23日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に家族でゲスト出演し、里紗夫人が結婚前のエピソードを語った。

番組には夫妻のほか、愛娘の佐知子さん、愛息の伸武也さんも出演。里紗夫人は結婚前、「田中理佐」の名で女優やタレントとしても活動しており、当時の映像などが紹介された。夫妻は石原氏の弟でタレント石原良純の紹介で知り合い、88年に結婚した。

石原氏の父といえば、元東京都知事、作家の故・石原慎太郎さん。その弟は昭和の大スター・石原裕次郎さんという、華麗なる一族として知られる。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也からは、「お付き合いしている当時は、お父さんの石原慎太郎さん、怖いとか、なかったですか？」と、里紗夫人に質問が飛んだ。

里紗夫人は「ずっと外国で育っているので、18まで。日本のテレビの見方とかがよく分からなくて」と返答。幼少期を英国やオランダで過ごしており、石原家のことを詳しく知らなかったという。

「主人と知り合って、父に“石原慎太郎さん、裕次郎さんって知ってる？”って聞いたくらいで」。父の反応は「慎太郎の息子か。それは遊び人に決まってるから、やめとけって」というものだったといい、スタジオは大爆笑。石原氏も笑っていた。

里紗夫人と慎太郎さんとの初対面は、家へ食事に招かれた時だという。「“仕事何やってるの？”って。“女優…俳優業をさせていただいております”って答えたら、“はぁ？役者かぁ？いいお嬢さんだって聞いてたのに、役者かぁ”って」。世が世なら問題発言になりかねない“慎太郎節”が飛び出したという。

里紗夫人は「“でも弟さん（裕次郎さん）、息子さん（良純）は役者ですよね？”って」と一言。「言ったんですか？」とひな壇がザワつく中、「それは心の中で（思うにとどめた）」と打ち明け、安堵（あんど）の空気に包まれていた。