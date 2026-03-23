i-dleらが所属するCUBE ENTERTAINMENTから2024年にデビューした5人組ボーイズグループ・NOWZ（ナウズ）の日本デビューを記念した特別番組『祝！日本デビュー 第５世代ルーキーNOWZの魅力を徹底解剖 in ABEMA』が2026年3月28日（土）夜9時より、国内独占・無料配信される。

【映像】第5世代ルーキー・NOWZ（全身姿も）

NOWZは、ヒョンビン、ユン、ヨンウ、ジンヒョク、シユンの5人で構成される注目の第5世代ルーキー。 グループ名の「NOW」は”現在”という今この瞬間を意味し、「Z」は終わりではなく、無限に広がる可能性と新たな始まりという意味が込められている。

本番組は、今年3月4日に日本デビューを果たしたNOWZの魅力を徹底解剖していく特別番組で、MCに古家正亨氏を迎え、メンバーが日本のバラエティ企画に体当たりで挑む。初めての日本式バラエティに戸惑いながらも、一生懸命勉強してきたという日本語を駆使して積極的に挑む、メンバーたちの意外な一面と素顔をたっぷりとお届けする。

世の中の気になる疑問をメンバーが自ら体当たりで実験・検証していく企画では、シユンが「うまい棒をストロー代わりにしたらジュースは飲めるのか？」というシュールな検証を行い、ヨンウは「ぐるぐるバット、右に10回、左に10回まわったら、まっすぐ歩けるのか？」に体当たりで挑戦、さらには4人の指だけでジンヒョクを持ち上げられるか、5人の絆を確かめる不思議な実験まで、盛りだくさんでお届けする。

またメンバーのポテンシャルを深掘りする様々な企画では、マシュマロキャッチや縄跳びの二重跳びなど、メンバーが成功するか失敗するかを予想し合う“体当たりクイズ！NOWZチャレンジ”や、メンバーの個性溢れるキャラクターを勝手に表彰する“勝手に表彰しましょう NOWZアワード”、日本デビューアルバム『NOWZ』に収録されるリード曲'AMMO (feat. YRD Leo)'の魅力解説まで、さまざまな企画からNOWZの今の魅力を引き出していく。

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