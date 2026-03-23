目や鼻だけではない。花粉症の症状は、気づかぬうちに「耳」にも及んでいる可能性がある。株式会社池田模範堂が花粉症の自覚症状を持つ２０〜６９歳の男女１０００人を対象に行った調査では、約４人に１人が花粉症の影響で耳の中にかゆみを感じている実態が明らかになった。いわゆる“花粉耳”とも呼ばれる状態だが、その認知はまだ十分とは言えない。

調査によると、日常的に耳のかゆみを感じる人は６割にのぼり、耳掃除の理由としても「かゆいから」が５１．３％と高い割合を占めた。さらに、耳掃除の頻度は週１回以上が６２．５％で、方法は「綿棒」５２．１％、「耳かき」４０．６％と約９割がいずれかを使用している。タイミングは「風呂上がり」５６．５％、「自宅でリラックス時」５３．１％が多く、習慣化している様子がうかがえる。

しかし、こうした対処が必ずしも適切とは限らない。耳がかゆいときの対処として「直接かく」と答えた人は６３．５％に達し、治療薬の使用はわずか約５％にとどまった。花粉症に伴う耳のかゆみに限っても、４６．９％が同様に直接かくと回答しており、結果的に４４．２％が「かきすぎ」などにより悪化の恐れがある状態にあるという。

背景には、耳のかゆみの原因が理解されていないこともある。専門家によると、花粉症による耳の違和感は「関連痒覚」と呼ばれる神経の仕組みによるもの。鼻のアレルギー反応が神経を介して耳のかゆみとして感じられるケースが多く、耳そのものではなく鼻の治療が重要になるという。

外耳道の皮膚はわずか０．１ｍｍと非常に薄く、刺激に弱い。過度な耳かきは炎症を招き、かゆみの悪循環を引き起こす可能性もある。花粉シーズンは目や鼻だけでなく耳のケアにも目を向け、必要に応じて適切な治療や専門医の受診を検討することが求められそうだ。