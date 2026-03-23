いずれ大人の言葉を覚えるのに、なぜ子どもに「赤ちゃん言葉」を教えるの？→専門家の解説が納得だった！
「ワンワン」「ブーブー」などと、幼児には赤ちゃん言葉から教えるのが当たり前になっています。ですが、いずれは大人の言葉を覚えるのに、わざわざ遠回りする必要はあるのでしょうか。最初から「犬」「車」などと教えた場合、子どもにどんな影響があるのでしょうか。（教育評論家、「Mama Cafe」主宰 石田勝紀）
赤ちゃん言葉ではなく
最初から「正しい日本語」を教えるべき？
近年、早期教育の機運の高まりからか、子どもに小さいうちから勉強をさせたり、能力開発を試みたりする親御さんが少なくありません。
そのような中、「うちの子には最初から正しい日本語を教えたい」という思いを持つ親御さんもいるのではないでしょうか。
例えば、幼い子に「ワンワン」ではなく「犬」、「ブーブー」ではなく「車」と言い換えさせるというケースです。
どうせ赤ちゃん言葉は使わなくなるのだから、その方が効率的だという考えには一理ありますが、本当に有効なのでしょうか。
今回は、赤ちゃん言葉をめぐる「なぜ？」を科学的・教育的な視点から解説していきます。