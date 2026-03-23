タレントの板野友美（34）が、3月22日放送のABEMA『秘密のママ園2』にゲスト出演。AKB48時代からの盟友・峯岸みなみが、かつての「カリスマ・ともちん」からは想像もつかない、板野の“母としての大きな変化”を暴露した。

【映像】妊娠中の板野友美＆峯岸みなみの2ショット

番組では、10代の頃から「仕事仲間以上、友達未満」という独特な距離感を保ってきた二人の歴史をプレイバック。その中で、峯岸が「スタッフやファンの間で語り継がれている」という衝撃のエピソードを明かした。

それは2021年に行われた峯岸の卒業コンサートでのこと。当時、第一子を妊娠中だった板野もステージに駆けつけたが、現役時代から「ステージではヒール命」を公言し、どんなに激しいダンスでも高いヒールを脱がなかった彼女が、その日はなんとスニーカー姿で現れたのだ。

峯岸は当時の様子をこう振り返る。

「現役の時のともちんは絶対にヒールじゃなきゃいけない人だったのに、ママとして子供を守らなきゃいけないからって、初めてスニーカーでステージに立ったんです」

この変貌ぶりに、現場のスタッフやファンからは「あのともちんがスニーカーで！？」と驚きの声が上がったという。「峯岸の卒コン（卒業コンサート）だから出たい、でもお腹の子が一番大事」という葛藤の末の決断に峯岸は感謝していた。