Samsungの最新フラッグシップスマホ「Galaxy S26」シリーズにおけるファイル共有機能「Quick Share」が「AirDrop」に3月23日より順次対応
|最新フラッグシップスマホ「Samsung Galaxy S26」シリーズがQuick ShareとiPhoneなどのAirDropとのファイル共有機能に対応開始！
Samsung Electronics（以下、Samsung）は23日（現地時間）、同社が展開する「Galaxy」ブランドにおける最新フラッグシップスマートフォン（スマホ）「Galaxy S26」および「Galaxy S26+」、「Galaxy S26 Ultra」にてAppleのiPhoneやiPadなどのファイル共有機能「AirDrop」のサポートを2026年3月23日（月）より順次導入すると発表しています。
Quick ShareはSamsungのGalaxy製品において写真や動画、ドキュメントなどのファイルを素早くかつ安全に、そして簡単に共有できる機能で、Bluetoothを通じた近くにある製品へのプッシュ通知のほか、QRコードやリンクを介して遠くにある製品とも距離に関係なく共有することができます。また従来はAndroid搭載機種でのみにてBluetoothを通じたプッシュ通知での共有が可能でしたが、今回より対応するiPhoneやiPadなどともAndroid搭載機種と同様にBluetoothを通じたデータ共有が可能になりました。
これにより、QRコードやリンクを通じた共有は1度に最大1000件のファイルのみ送信可能でしたが、ファイルの件数やサイズに制限なく、快適に送受信できるようになりました。なお、利用するにはiPhoneなどにてAirDropの設定で「すべての人（10分間のみ）」にし、AndroidにてQuick Shareで「付近のデバイスに送信」からiPhoneやiPaddなどを選んで送信します。Quick ShareとAirDropの連携はすでにGoogleのPixel 10シリーズなどで利用可能でしたが、SamsungのGalaxyでも順次対応するほか、他のメーカーにも拡大していく見込みのため、より便利にファイル共有ができるようになりそうです。
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Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB｜スカイブルー｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.9インチ｜軽量約214g｜IP68防水防塵｜QHD+｜バッテリー 5,000mAh｜SM-S948QLBASJP
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記事執筆：memn0ck
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