「マーチＳ・Ｇ３」（２９日、中山）

総武Ｓで大外一気を決め、オープン２勝目を手にしたブレイクフォース。いつも通り後方からの競馬となったが、直線で外に持ちだすと、メンバー最速の上がりを駆使して、ゴール前で豪快に差し切った。７歳を迎えたが、自慢の末脚はさらに磨きがかかってきた印象で、好ステップの総武Ｓ組というのも強調材料。待望の重賞初Ｖなるか。

昨年の覇者ヴァルツァーシャルが調子を上げてきた。前走のポルックスＳは酷量とも言える６０キロを背負っていたが、内をさばいて伸び続け、ゴール前で２着に浮上。重賞ウイナーの底力を示した。１週前追い切りは、美浦坂路の併せ馬で４Ｆ５４秒０−１２秒６をマークして併入。好気配を漂わせている。連覇へ向けて視界良好だ。

プロキオンＳで２着と復調気配を示したサンデーファンデー。１週前追い切りは、栗東坂路で４Ｆ５３秒２−１２秒５を記録し、併入を果たした。手応えでやや見劣ったが、仕上がり自体は悪くない。再浮上のきっかけをつかんだ実力馬が重賞２勝目を狙っている。

フェブラリーＳで５着に善戦したオメガギネス。好位のインから、いったんは２番手をうかがうシーンをつくったが、最後は上位勢の決め手に屈した。それでも強豪相手に堂々の立ち回り。地力の高さを誇示した。相手関係は大幅に緩和。ここは負けられない一戦だ。

総武Ｓは惜しくも２着に敗れたアクションプラン。ゴール前で勝ち馬の強襲にあい、首差で勝利すり抜けたが、勝ちに等しい内容だった。中山ダート１８００メートル戦は〈４・４・２・２〉と好相性。６歳にして重賞初挑戦となるが、得意舞台なら軽視は禁物だろう。