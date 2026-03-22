平安遷都と同時に創建された京都市下京区の五篠天神宮が、社殿をバックに源義経（牛若丸）と武蔵坊弁慶をイメージしたキャラクターと一緒の写真を撮影できる、拡張現実（AR）技術の活用を始めた。同宮は2人が出会った場所とされ、キャラは近くの堀川高の生徒3人が描いた。



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室町時代の「義経記」には、2人が参道のムクノキの下で出会ったと書かれているという。五篠天神宮の近くの松原通はかつての五条大路で、鴨川には、童謡で2人が闘ったと歌われる橋があったとされる。



しかし、京都市内で義経ゆかりの場所と言えば、義経と弁慶の像がある五条大橋（下京区）や鞍馬寺（左京区）が有名で、五篠天神宮はあまり知られていない。2005年にNHK大河ドラマで義経が主人公になった時も、観光客の増加は見られなかったという。



そこで、佐々部昭一宮司（68）はARを活用することで、若い人たちに興味を持ってもらいたいと考え、イラストを堀川高美術部に依頼した。



デザインを担当したのは3年生の山田有貴子さん（18）、2年生の宇佐美彩夏さん（17）と寺西瑞葉さん（17）。それぞれ、義経と弁慶が五条の橋で闘うシーンをイメージして描いた。イラストのタッチや色使いが異なり、個性豊かな3作品に仕上がった。



ARの運用は2025年12月に始まり、26年1月末現在は、山田さんの作品と撮影できる。2年生2人の作品も順次、活用していくという。佐々部住職は「SNS映え間違いなし。何度も神社に足を運んでもらい、いろんな義経と弁慶に出会ってほしい」としている。



（まいどなニュース／京都新聞）