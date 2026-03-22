『メダリスト』原作者の特別イラスト公開で大反響！続きは劇場版「か、か、かっこいいいいいいいい！」「早く観たい」
人気アニメ『メダリスト』の劇場版が2027年に公開されることが決定した。あわせて原作・つるまいかだ氏の特別イラストが公開され、ネット上で話題になっている。
【画像】ひえっ…怖すぎる！いのりVS光 公開された『メダリスト』特別イラスト
劇場版はテレビアニメ第2期のその後が描かれる「全日本ノービス大会、開幕」の物語が展開。公開された特別イラストも主人公・結束いのりと、最大のライバル・狼嵜光が対峙する一枚となった。
テレビアニメ第2期の最終話のシーンをイメージしたもので、ネット上では「めっちゃ良すぎる！」「つづき早く観たい」「メダリスト原作の表紙に毎回うっとりする繊細な美しさすぎる」「か、か、かっこいいいいいいいい！「などの声が出ている。
『メダリスト』は、フィギュアスケートの才能を開花させていく主人公・結束いのりと、指導者として成長していく明浦路司がタッグを組み、栄光の“メダリスト”を目指す物語。リンクへの執念を秘めたいのりに突き動かされ、司は自らコーチを引き受け、才能を開花させていくいのりと、指導者として成長していく司の姿が描かれる。
つるまいかだ氏による漫画が原作で、2020年より『アフタヌーン』で連載中。「次にくるマンガ大賞2022」にてコミックス部門1位の受賞をはじめ、第68回（2022年度）「小学館漫画賞」一般向け部門、漫画のキャラクターを讃える漫画アワード「マガデミ―賞2022」主演女優賞を主人公の結束いのりが受賞するなど、著者デビュー作にして数々の賞を受賞している話題作となっている。
テレビアニメ第1期が2025年1月〜3月にかけて放送。第2期が2026年1月〜3月にかけて放送された。
【画像】ひえっ…怖すぎる！いのりVS光 公開された『メダリスト』特別イラスト
劇場版はテレビアニメ第2期のその後が描かれる「全日本ノービス大会、開幕」の物語が展開。公開された特別イラストも主人公・結束いのりと、最大のライバル・狼嵜光が対峙する一枚となった。
テレビアニメ第2期の最終話のシーンをイメージしたもので、ネット上では「めっちゃ良すぎる！」「つづき早く観たい」「メダリスト原作の表紙に毎回うっとりする繊細な美しさすぎる」「か、か、かっこいいいいいいいい！「などの声が出ている。
つるまいかだ氏による漫画が原作で、2020年より『アフタヌーン』で連載中。「次にくるマンガ大賞2022」にてコミックス部門1位の受賞をはじめ、第68回（2022年度）「小学館漫画賞」一般向け部門、漫画のキャラクターを讃える漫画アワード「マガデミ―賞2022」主演女優賞を主人公の結束いのりが受賞するなど、著者デビュー作にして数々の賞を受賞している話題作となっている。
テレビアニメ第1期が2025年1月〜3月にかけて放送。第2期が2026年1月〜3月にかけて放送された。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優