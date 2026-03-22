ダイワロイネットホテル銀座PREMIERは、3月9日にリニューアルオープンした。

フォースルームとジュニアスイートの2種類の客室を新設した。「フォースルーム」3室は約72平方メートルで5人まで利用できる。室内には畳の小上がりを設け、麻の葉をモチーフにした組子細工のパネルや障子、木の間仕切りなどを配し、随所に和のデザインを取り入れた。「ジュニアスイート」7室は約56平方メートルで3人まで利用できる。いずれも電子レンジや洗濯乾燥機を備え、パウダールームにはダブルボウルを採用している。また全客室の内装をリニューアルし、シモンズ製のベッドを新たに導入。ユニバーサルを除く全室でバス・トイレをセパレートとし、バスルームは洗い場付きにしている。

ロビーは日本の伝統的なデザインと西洋のモダンデザインを融合させた空間に刷新した。日本庭園を想起させる植栽を配し、フロントカウンターの照明にはデンマークのメーカー・Louis Poulsenの「VL45ラジオハウス ペンダント」を採用した。チェックイン前後に自身で手荷物を預けられるバゲッジポートも導入している。