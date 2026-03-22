【風人もよう 諸橋舞さん（71）】

着物がよくなじんでいる。帯に留めた名札には「大女将（おかみ）」の文字。2月、昭和天皇皇后両陛下を迎える施設として建設され、その後も多くの皇族らが宿泊した長崎県平戸市の「国際観光ホテル旗松亭（きしょうてい）」の“顔”に収まった。

東京生まれ。これまでさまざまな接客業に就き、人との交流の腕を磨いてきた。着物は生活の一部だった。

両親らを見送り、家族もなく、第二の人生を模索し始めた昨年春、九州にゆかりがある知人に「それなら平戸に伝統の宿がある」と勧められた。高校時代の修学旅行で、まだ橋がなく船で渡った平戸の記憶がよみがえり、さっそく再訪した。

「青く美しい海は変わらず、懐かしさがこみ上げてきました。お試しで泊まると、予想にたがわぬ格式があり、あちこちで聞く評判も上々。ここだと決めました」

東京で香港出身のオーナーと面会し、入社が決定。年末年始の繁忙期には職場体験を願い出た。

宿泊業は初めてだが、「おもてなし、まごころは、これまでと同じ。推理ドラマとかでよく旅館の女将さんが出てくるでしょ。一つの憧れでもあったの」と気品とユーモアが入り交じった口調で話す。元々、海が大好きだといい「港が一望できる当館に勤めるのは、運命に導かれたような感じ」とも。

海外交流の歴史や文化の深さに加えて、人の優しさ、料理のおいしさ…。平戸には尽きない魅力があると語り、今後それらを具体的な知識として吸収し、発信するつもりだ。人脈を生かし、首都圏のマーケットをさらに開拓するのも自分の役目と心得る。海を背に「いつか旗松亭をロケに使ってもらいたい」とほほ笑む姿は、すっかりドラマのワンシーンのようにも見える。

「名前のようにどこへでも舞い込み、皆さんとお友達になりたいの。よろしくって書いといてくださいな」

平戸を“終（つい）の棲家（すみか）”とする覚悟でいる。（福田章）

私の好きな海

この間まで茅ケ崎（神奈川県）の海のそばに住んでいました。加山雄三さんやサザンオールスターズの歌を聞いて育った世代なので、音楽のイメージを重ね合わせる気分でした。海外ならオーストラリアね。平戸へ越したからには、千里ケ浜や根獅子などで海水浴がしたい。今から夏が楽しみです。