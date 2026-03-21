接客の一杯を手軽に整える！ アスクル「フレーバーウォーター おもてなしの香る水」

記事ポイント 3月13日に発売です。1箱2,180円で展開します。アップル・カモミールなどの香りを楽しめます。 3月13日に発売です。1箱2,180円で展開します。アップル・カモミールなどの香りを楽しめます。

アスクルは2026年3月13日、無糖・無果汁の「フレーバーウォーター おもてなしの香る水」を発売します。

接客の場でそのまま出しやすい一本として使えるのが魅力です。

甘さを控えたい気分の日にも取り入れやすく、来店時の一杯にちょうどいい選択肢になっています。

アスクル「フレーバーウォーター おもてなしの香る水」

発売日：2026年3月13日価格：1箱2,180円（税込）販売先：事業所向け通販と一般向け通販メーカー：ライフドリンクカンパニー

アスクルは仕事場向けの通販で広く知られる企業です。

今回の新作は、接客時に出しやすい無糖タイプのフレーバーウォーターとして登場します。

宿泊施設や理美容サロン、銭湯・温浴施設では、来店時の一杯にフルーツやハーブを使った飲みものを用意する場面がありました。

その雰囲気を手軽に取り入れられるように、フルーツとボタニカルの香りを生かした味わいに整えています。

後味はすっきりとしていて、ひと息つきたい時間にも合わせやすい仕上がりです。

容器にはリサイクル素材を使い、保管しやすい角型ボトルを採用しています。

小型の冷蔵庫や限られたスペースでも収まりやすく、接客の準備をすっきり整えられます。

パッケージは、おもてなしの一杯にふさわしい特別感を意識したつくりです。

手渡した瞬間に気分がやわらぐような存在として、接客シーンに自然になじみます。

アップル・カモミール

商品名：アップル・カモミール発売日：2026年3月13日販売先：事業所向け通販と一般向け通販

りんごのやさしい印象にカモミールの香りを重ねたフレーバーです。

受付後のひと息や、落ち着いた時間を過ごしてほしい場面におすすめです。

ピーチ・レモングラス

商品名：ピーチ・レモングラス発売日：2026年3月13日販売先：事業所向け通販と一般向け通販

桃の親しみやすさに、レモングラスの軽やかな香りを合わせています。

やわらかな印象とすっきり感を両立した一杯として使えます。

はっさく・レモン

商品名：はっさく・レモン発売日：2026年3月13日販売先：事業所向け通販と一般向け通販

柑橘のさわやかさを楽しみたい場面にぴったりの組み合わせです。

気分を切り替えたいときにも合わせやすく、後味の軽さが魅力になっています。

マスカット・エルダーフラワー

商品名：マスカット・エルダーフラワー発売日：2026年3月13日販売先：事業所向け通販と一般向け通販

マスカットの親しみやすさに、エルダーフラワーの華やぎを添えた一杯です。

少し特別な歓迎感を出したいシーンにもなじみます。

ピーチ・ローズヒップ・ハイビスカス

商品名：ピーチ・ローズヒップ・ハイビスカス発売日：2026年3月13日販売先：事業所向け通販と一般向け通販

桃のやわらかさに、ローズヒップとハイビスカスの香りを重ねています。

気分を明るく整えたい接客シーンにも取り入れやすい味わいです。

レモン・オレンジ・ライム

商品名：レモン・オレンジ・ライム発売日：2026年3月13日販売先：事業所向け通販と一般向け通販

レモン、オレンジ、ライムを合わせた、きりっとした印象のフレーバーです。

すっきりした飲み口を重視したい場面で選びやすい一本になっています。

甘さを控えながら接客の時間に特別感を添えられるのがうれしいポイントです。

来店時の一杯を整えたい宿泊施設やサロン、温浴施設にとくにおすすめです。

2026年3月13日から、事業所向け通販と一般向け通販で購入できます。

アスクル「フレーバーウォーター おもてなしの香る水」の紹介でした。

よくある質問

Q. いつ発売ですか？

発売日は2026年3月13日です。

Q. 価格はいくらですか？

1箱は2,180円（税込）です。

Q. どんな魅力がありますか？

無糖・無果汁で楽しめることに加え、フルーツとボタニカルの香りを生かした味わいが魅力です。

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