元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が、20日放送のテレビ朝日系「出川一茂ホラン☆フシギの会 特別編」（23時15分）に出演。AIの答えに感情をあらわにした。

AIを使ったことがないという一茂と出川哲朗（62）のために、ホラン千秋（37）がAIに実際に質問をして見せた。

一茂が「『長嶋一茂が作るカレーは売れる、売れない』って、そういうのはできる？」と言うと、ホランは「長嶋一茂が…」と打ち込んだ。ただ、質問は「長嶋一茂の世間の人気を教えてください」。それを見て長嶋は「違う違う、そんなこと言ってねえよ」と動揺した。

構わずホランが質問をすると、AIからの解答が「めちゃくちゃ好かれているわけでもないが、テレビでは“かなり強いキャラで人気”」、「ツッコミ待ちのタレント」。ぶぜんとする一茂の前でホランと出川は爆笑した。さらに分析が続き「愛されてる嫌われ役」、「人気者というより、テレビ界の天然ガス」と表示されると、ホランと出川は再び爆笑した。

「面白くないよこんなの」とややキレ気味の一茂だが、ホランはさらに深堀りをAIに要求。「ボケる人ではなく、ツッコませる人。これが天才的」、「テレビ的には最強の素材」と解答が続くと、出川が「すごい。めっちゃ褒められてるじゃない」。一茂も「まあ…確かに…うれしい気持ちもあるかな」と笑った。

次にホランが「長嶋一茂の悪いところだけを優しさ抜きで厳しく指摘してください」と入力。すると「コメントの中身が浅い」、「知識不足を自分で認めすぎ」、「芸能人としての技術は高くない」と厳しいコメント連発。出川、ホランの爆笑が止まらない中、一茂は「うるさいんだよ！」と苦笑いした。