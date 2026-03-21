テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」が１９日に放送され、南海キャンディーズ・山里亮太、元℃-ｕｔｅの鈴木愛理がＭＣを務めた。

この日は、俳優・小泉孝太郎がゲスト。「浮気」の話題に、小泉は相手の浮気を疑ったことはないと述懐。

「考えてないですから。そこはあんまり。（浮気を）してんじゃないかな？とか。もう、そうなっちゃったら仕方ないと思ってるんで…。自分より、そっちの男性の方を魅力に思うのであれば仕方ないことじゃないですか」と話した。

つづけて「（彼女から）『じゃあ、そろそろもう終わりにしようか』ってときは『もしかしたら他に気になってる人いるんだろうな』と思いつつ別れます」と明かした。

鈴木が「（浮気していたかは）聞かないんですか？」と驚くと、小泉は「聞かないですね。（相手側が）小泉孝太郎といても結婚という次のステップがない。もしかしたら僕をやめて次のステップに？っていうのは感じながら付き合ってたことがあるんで。彼女に無駄な時間を使わせちゃうじゃないですか…」と話していた。