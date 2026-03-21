IVEウォニョン、美ウエスト＆美脚輝くミニ丈×ベアトップ姿にファン悶絶「もはや別次元」「シルエット最強」
【モデルプレス＝2026/03/21】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）の公式Instagramが3月19日、更新された。ウォニョン（WONYOUNG）のベアトップとレザーのショートパンツのコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】21歳KPOP美女「もはや別次元」ミニ丈から美脚輝く
ウォニョンは、ファー素材のトップスや帽子と統一感のあるスタイリングに、赤のレザーショートパンツに黒タイツを合わせたコーディネートを披露。トップスからは引き締まった美しいウエストがチラリとのぞき、透け感のあるタイツからは引き締まった美しい脚がスラリと伸びている。
この投稿にファンからは「シルエット最強すぎる」「もはや別次元」「透明感すごい」「女神様」「世界一の美しさ」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】21歳KPOP美女「もはや別次元」ミニ丈から美脚輝く
◆ ウォニョン、美脚輝くレザー衣装姿披露
ウォニョンは、ファー素材のトップスや帽子と統一感のあるスタイリングに、赤のレザーショートパンツに黒タイツを合わせたコーディネートを披露。トップスからは引き締まった美しいウエストがチラリとのぞき、透け感のあるタイツからは引き締まった美しい脚がスラリと伸びている。
◆ウォニョンの衣装姿に反響
この投稿にファンからは「シルエット最強すぎる」「もはや別次元」「透明感すごい」「女神様」「世界一の美しさ」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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