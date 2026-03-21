極限の空腹がそうさせたのか。「パーラーカチ盛りABEMA店」3月20日放送回では、ひつじねいりの松村祥雄が人気パチンコを実戦。2分の1を突破できるか否かの局面でまさかのひと言を発して、スタジオをざわつかせた。

【映像】大当たりを願い叫びまくるひつじねいり・松村祥雄

当初は「人間ドック」のロケと聞かされていた。ロケ地の仙台に到着したのは午後1時。松村は「昨日の夕方5時」から食事をしていないそうで、「こんなに食うてなこと、過去にないです」と述べた。だが、実際の企画は「最高のごはんを食べよう！断食パチンコ」。パチンコの出玉誘発機能・ラッキトリガーに突入するまで断食し、食のありがたさを実感するという趣旨だ。

進行役のクズ芸人・岡野陽一が指定したマシンはサンセイR＆Dの「e牙狼12黄金騎士極限」。図柄揃い確率は437.49分の1、その後に50％を2回クリアすることでラッキトリガーに突入する仕組みで、ラッキトリガー実質突入率は約1750分の1となる。そんなシステムを一切知らないパチンコ初心者の松村は断食から22時間、2回目の図柄揃いで最初の50％を突破。その瞬間、岡野が「ここからすごい大切なことをお伝えします」と切り出し、「今、あなたが打つタイミングでここ（右打ちV入賞）に1玉だけ入るんですよ。2分の1なんで、打つタイミング次第。だから、誰が打つかによって変わるんです」と説明した。

これに松村は「うわっ！こわっ！」と反応。「飯食えるかが、ここで!?頼む！」と願いを込めた。ここで、同じく断食中のきしたかの・岸大将が「M-1（グランプリ）とかでもそう。いいところまで行くんですけど、最後ダメなんですよ」とイジると、2年連続敗者復活戦敗退の松村は「もうこれからの人生、M-1行けなくてもいいから、ここで全部くれ！」と発言。「牙狼！牙狼-1グランプリ、優勝はひつじねいり松村。いけー！」と語気を強めた。

この仰天宣言には、スタジオで実戦を見守るレギュラーメンバーの見取り図・盛山晋太郎、さらば青春の光・森田哲矢と東ブクロも「ええの？」と騒然。結果、ラッキトリガーには突入せず、松村は「あんまりや！」と崩れ落ちた。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

