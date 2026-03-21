韓国ドラマ「マイ・ユース」

40歳の節目を迎えた2025年9月に、約9年ぶりとなるロマンス作品「マイ・ユース(My Youth)」が日韓同時配信され話題を集めたソン・ジュンギ。

FODでの配信直前、W主演を務めた相手役のチョン・ウヒと共に大規模な来日プロモーションを行い、11月には実に14年ぶりの来日ファンミーティング「2025 SONG JOONG KI FANMEETING [Stay Happy] in JAPAN」も開催するなど、日本のファンを沸かせたことも記憶に新しい。一方、プライベートでは、今や"2児のパパ"に。そんな年齢を重ねたからこそのジュンギの"大人ロマンス"が評判を呼んだ同作が、3月28日(土)よりフジテレビTWOにてTV初放送される。

「マイ・ユース」のPRで来日したソン・ジュンギ＆チョン・ウヒ。素顔もとっても自然体！ (C)SLL Joongang Co.,Ltd all rights reserved.

「太陽の末裔 Love Under The Sun」(2016年)の軍人ユ・シジン役で世界にその名を轟かせてから約9年。近年では、イタリアンマフィアの顧問弁護士ヴィンチェンツォ・カサノを演じた「ヴィンチェンツォ」(2021年)、忠誠を尽くした財閥家に裏切られ、その会長の孫に転生する秘書に扮した「財閥家の末息子〜Reborn Rich〜」(2022年)と、復讐サスペンスに立て続けに主演し、どちらも社会現象級の大ヒット。日本でも圧倒的人気を誇る韓流スターの一人だ。

「マイ・ユース」は、そんなジュンギにとって「太陽の末裔」以来となるロマンス。危険な紛争地域での情熱的な愛を描いた「太陽の末裔」とは対照的に、小さなフラワーショップで働く穏やかな青年とその初恋相手の再会から始まる、大人の恋模様が紡がれていく。

韓国ドラマ「マイ・ユース」 (C)SLL Joongang Co.,Ltd all rights reserved.

かつて子役として活躍するも、ある出来事をきっかけに芸能界を去ったソンウ・ヘ(ソン・ジュンギ)。現在は小説家の傍ら小さなフラワーショップで働く彼の前に、高校時代の初恋の人ソン・ジェヨン(チョン・ウヒ)が現れる。

だが、芸能事務所で働くジェヨンの来訪の目的は、"元・人気子役"へのドキュメンタリー出演依頼。嬉しい再会も束の間、訪問の目的が、自分の話題性を利用するためだったと知ってがっかりのソンウ・ヘだが、ぎこちない再会を起点に2人は少しずつ、かつての笑顔を取り戻していく。

韓国ドラマ「マイ・ユース」 (C)SLL Joongang Co.,Ltd all rights reserved.

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ソンウ・ヘは青春時代に辛い経験をし、そのトラウマを抱えた人物。小さいながらもセンスのいいフラワーショップで黙々と働く彼には、軍服姿でヘリから降り立つ「太陽の末裔」のシジンやイタリア製スーツを着こなすヴィンチェンツォのような華々しさはないが、代わりに植物のように大地に根を張り、全てをあるがままに受け止める包容力が漂う。

「(ソンウ・ヘは)優しい。そして可哀そうです。ヘのような優しい男を演じて心が元気になりました」。ジュンギ自身も会見でそう語ったように、痛みを知るからこその優しさがある。

韓国ドラマ「マイ・ユース」 (C)SLL Joongang Co.,Ltd all rights reserved.

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一方で、ジェヨンも過去にトラウマを抱えている。高校時代の気まずい別れを今も気にするジェヨンと、彼女の来訪の目的を知って落胆するソンウ・ヘ。第1話では、ジェヨンがビジネスライクな敬語を使い、へも「まだ気安く話しかけたらダメ？」と探るような表情を浮かべるなど互いにギクシャク。そんな2人がゆっくり時間をかけて、高校時代のように互いに心を開いていく過程が心地いい。

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「君のことが気になってた。また会えるかな、って」と素直な思いを口にし、徐々にジェヨンの心に近づいていくソンウ・へ。そんな2人は第4話で初めてのキスを交わす。「嫌ならよけて」と言いながら唇を寄せるヘに、「嫌じゃないなら？」と大まじめに返すジェヨン。ヘは「何よりだ」と答え、2人は唇を重ねる。互いを高校時代から知るからこその甘さと気恥ずかしさが交じり合った、どこか可愛らしいキスシーンに仕上がっている。

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フラワーショップの店内、花畑など土の匂いのしそうな背景とカントリー調の優しい音楽に抱かれながら、止まっていた2人の時間がゆっくり動き始める...。そんなヒーリングムードあふれる空気感にじっくり浸りたい。

文＝酒寄美智子

放送情報

韓国ドラマ「マイ・ユース」日本語字幕版

放送日時：2026年3月28日(土)・29日(日)20:00〜

※各日6話ずつ一挙放送

※4月16日(木)8:10〜再放送あり

チャンネル：フジテレビTWO ドラマ・アニメ(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ