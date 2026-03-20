酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

恋のお悩み、仕事のお悩み、日常のふとしたお悩み、そして性のお悩み......まで、東西南北森羅万象、どんな悩みも東ブクロがズバッと解決!!

【画像】【画像】東ブクロ氏のキューティなまなざし

【人間らしさを出してほしい】

【お悩みNo.171】去年の1月から誰ともえっちしてません。セフレも彼氏も今居なくて。ブクロさんとしたいです。だめですか？ ドMで声可愛いってよく言われます。【PN:ぱぬや・33歳・女性・公務員】

＊ ＊ ＊

――年に数回は送られてくる30代の欲求不満の女性からのお誘いです。

それはもうお待ちしてますから。毎度同じお返事ですいません。

――ブクロさんは一年間セックスしなかったことありますか？

若い頃は1年くらいしない時期もありましたけど、ここ10年はないですね。

――最近、セックスの期間が一番開いたのはどれぐらいですか。

覚えてないですけど、一週間もないんじゃないですかね。毎日のように違う子としてた時期もありました。あの頃はめちゃ暴れてたな。

――相手はやはりコンパで見つけた。

いや、ほとんどDMでしたね。芸人がDMで出会ってた全盛期で、DMがきたら相手の情報を全部チェックしてね。ストーリーが自己陶酔系だったらやめとこうかなと。

――自分に酔ってる感じの女性は地雷の可能性がある。危うい相手のDMは文面から見極められますか？

明らかに男だろうなってのは絶対にどこかでわかります。でも、最近流行りのAIの文章を見分ける自信はないです。

――AIにころっと騙されそうです。

あれは騙されるよ。エロ動画で興奮して、あれこれAIやないかと思ったりもします。だからテンプレじゃないメッセージのほうがグッとくるのかもしれませんね。

――たとえばどんな「外し」が有効なんでしょう。

「全然お笑いとか好きじゃなかったけどYoutube見て好きになりました」とかね。

――それこそテンプレでは。

あとは、「〜に住んでますよね。先日お見かけしました」とかも気になりますね。ああ、近くにおるんやな、別に会いたいとも言ってこないな。あれ、じゃあちょっと一回誘ってみるかなって、なるかもしれないですね。

――ブクロさんを引っ掛けるテンプレをAIに書かせたら簡単に釣れそうで心配です。

だったらわざと誤字を入れて、人間らしさを出してほしいですね。そういうドジなところにグッとくるかもしれません。魅力的なDMというのはやっぱりあるんです。これから先も芸人をたくさん誘ってほしいですね。

【妙にハマる時もある】

【お悩みNo.172】セックスがうまくないんです。どうしたらいいんでしょう？【PN:ゴリ夢中・30歳・男性・会社員】

――日本中に単調なセックスを拡散されたブクロさんからアドバイスをお願いします。

日本には人のセックスをバカにするようなやつしかいないってわかってよかったですよ。あとは逆にハードルを下げていただいたなと。今後の出会う女性が、それぐらいなんや思っててくれた方がね。「どうせしょうもないセックスするんだろう」っていう入り口からの方がいい。

――期待値が低い方が簡単に裏切れる。

牛丼にハンバーガー。ファストフードに行く時って、期待していかないでしょう。だってある程度分かってはいるから、すべて想定内。

――ただ、酔っ払った時に食べると死ぬほどうまく感じることがあります。

それですよ。普段は想定内でも、妙にハマる時もあるかもしれない。そこまで悪いもんでもないだろうと言いたいですね。

――ファストフードをなめるな。

まあ、最初からファストフードと決めつけられるのもどうかな。もう少し実力はあると思いますし。

――失礼しました。自分のセックスを改めて評価してください。

びっくり寿司でしょうか。回りそうだけど回らないあの絶妙なライン。お手頃だけどうまいし、名前のおかげで庶民感も出している。

高くないけど、安くもない。手が届きそうだし、行ったら必ず満足する。週一で行きたくなる、そんな存在でいたいですね。

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●東ブクロ

1985年10月6日生まれ 大阪府茨木市出身

〇2008年に現在の相方である森田哲矢とお笑いコンビ『さらば青春の光』を結成。2017年に本名の東口宜隆から現在の芸名である東ブクロに改名した。芸能界を代表するプレイボーイとしても知られており、スキャンダルも含め多くの浮き名を流してきた。

公式YouTubeチャンネル『さらば青春の光Official Youtube Channel』

取材・文・撮影／キンマサタカ