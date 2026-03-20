“由伸流”トレが「人生を変えた」　ベッツが導入「正解に違いない」…「3億ドルもの契約を手にしたんだ」

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「ムーキー・ベッツ、新たなトレーニングが『人生を変えた』と語る」と題した記事を掲載。ベッツはこの春のキャンプ期間を通じて、山本や彼の専属トレーナーである矢田修氏と共にトレーニングに励んできたという。

ドジャースのムーキー・ベッツが、今年のスプリングトレーニングから、チームメイトである山本由伸のトレーニングを導入したと明かしている。

記事によると、ベッツは新たなストレッチや、やり投げなど、山本が実践している独自のメニューを導入。これらの取り組みが、自身のコンディションや考え方に大きな影響を与えていると語っている。

ベッツは同メディアに対し、「間違いなく自分の視点が変わった。人生も、そして野球への向き合い方もね」と述べ、「これほど素晴らしい結果を出しているヤマモトがやっていることなら、正解に違いない」と、山本のトレーニング法を取り入れた理由を説明した。

さらに、「もっと上手くなりたいんだ」と向上心を口にしたベッツは、「今の自分に満足はしていない。あらゆる面で成長し続けたいし、自分の息子にも『偉大になるための方法』を教えられるようになりたい」と強調。山本が「まだMLBで1球も投げていない段階」で大型契約を結んだ点にも触れ、「3億ドルもの契約を手にしたんだ。彼が正しいことをしているのは、火を見るより明らかだよ」と、その取り組みに信頼を寄せた。2018年MVP男の貪欲な姿勢は、今も変わらないようだ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]