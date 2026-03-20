大いなる結果が伴った。2026年3月18日（日本時間）にされた『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』予告編映像が公開後24時間で累計7億1,860万回再生を記録し、公開後24時間の数字として人類史上最大となったことがわかった。

24時間で3億6,500万回再生の『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）を大きく上回った。『ブランド・ニュー・デイ』は、公開後わずか8時間で3億7,300万回再生を突破。前作『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』3億5,550万回再生/24時間の2倍となるペースとなった。

映画予告編のみならず、公開後24時間で4億7,500万回再生されたゲーム『グランド・セフト・オートVI』の予告編記録も超えた。

ソニー・ピクチャーズは、この予告編公開の1日前より、主演トム・ホランドのアナウンスを皮切りにして世界各国のファン／インフルエンサーが予告編の“断片映像”を続々とシェアするを実施。日本からは中村獅童が代表を務めた。世界的な注目度を高めながら、映像リリースの効果を最大化させた。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は『ノー・ウェイ・ホーム』で描かれた出来事を受け、トム・ホランド主演のMCU版スパイダーマンとしては初めてストリート・レベルでの活躍を本格的に描く。ハルク／ブルース・バナー役のマーク・ラファロ、スコーピオン／マック・ガーガン役のマイケル・マンドも出演することで話題。ほか、パニッシャー／フランク・キャッスル役のジョン・バーンサル、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」セイディー・シンク、「一流シェフのファミリーレストラン」のライザ・コロン＝ザヤスも新たに加わる。MJ役のゼンデイヤ、ネッド役のジェイコブ・バタロンも復帰すると見られる。監督は、前3作を手がけたジョン・ワッツから、『シャン・チー／テン・リングスの伝説』のデスティン・ダニエル・クレットンに交代となる。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年7月31日に日米同時公開。

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