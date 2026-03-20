¾®¸¶Àµ»Ò¡¢£¶ºÐÄ¹½÷¤ÎÂ´±à¼°¤ËÉ×¡¦¥Þ¥Ã¥¯ÎëÌÚ¤È½ÐÀÊ
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¯¥ï¥Ð¥¿¥ª¥Ï¥é¤Î¾®¸¶Àµ»Ò¤¬18Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÌîµå²òÀâ¼Ô¡¦¥Þ¥Ã¥¯ÎëÌÚ¤È£¶ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦¤³¤¦¤á¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ´±à¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤ä¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡ú¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿¾®¸¶¤Ï¡¢¡ÖÂ´±à¼°¤Ø¤¤¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¸¼´ØÁ°¤Çº¹»£±Æ¤·¤¿¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥Ä¥¤¡¼¥É¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÌ¼¤È¹õ¤Î¥·¥ã¥Ä¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢Ç»¤¤¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤ÎÉ×¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
°ÊÁ°¤«¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¥»¥ì¥â¥Ë¡¼Éþ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ì¼¼«¿È¤¬Áª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡Ö¥Í¥¤¥Ó¡¼ ¥Ä¥¤¡¼¥É ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡×¤Ï¡ÖH&M¤Ç¹ØÆþ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¡ª¡×¤È¹²¤¿¤À¤·¤¤Ä«¤ÎÍÍ»Ò¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¹¥ê¡¼¥³¥¤¥ó¥º¤Î¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¤è¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¾®Êª¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤À¤Í¡×¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿Ì¼¤Î»Ñ¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¤³¤¦¤á¤Á¤ã¤óÂ´±à¼°¡ú¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÂ´±à¼°¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÀÖ¤¤¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¾åÉÊ¤ÊÁõ¤¤¤Î¾®¸¶¤ÈÉ×¡¢Ì¼¤Î²ÈÂ²£³¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£³«»Ï¤Þ¤Ç¤Î¹µ¼¼¤Ç¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯ ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ö¼«»£¤ê¤·¤¿¤ê ¹µ¼¼¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥Ñ¥ó¤¿¤Ù¤¿¤ê ¥ª¥ì¥ª¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡×¤ÈÉáÃÊ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖGraduation Ceremony ¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê Æ²¡¹¤È ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡£¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤Î¿ôÆü¡¢µã¤¯¤À¤±µã¤¤¤¿¤Î¤Ç Êì¡¢Í½ÁÛ¤è¤ê¤Ïµã¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤³¤¦¤á¤Á¤ã¤ó¡¢¤¹¤Ã¤´¤¯¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¤È°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÌ¼¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¡ÖÀèÀ¸Êý¡¢¤ªÍ§Ã£ ¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë º£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤á¤Á¤ã¤óÂ´±à¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÉã¤Á¤ã¤ó¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÁõ¤¤¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤â¤¦°ì¿ÍÁ°¤ÎLady¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ä¥¤¡¼¥É¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×²Ä°¦¤¯¤Æ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¡ÖÎÞÁ£Êø²õ¤ÎÍ½´¶¡×¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¤µ¤ó¤â°ìÃÊ¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤¦¤á¤Á¤ã¤ó¡¢±×¡¹²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡¤ÍÄÃÕ±à½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Í¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡ú¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿¾®¸¶¤Ï¡¢¡ÖÂ´±à¼°¤Ø¤¤¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¸¼´ØÁ°¤Çº¹»£±Æ¤·¤¿¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥Ä¥¤¡¼¥É¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÌ¼¤È¹õ¤Î¥·¥ã¥Ä¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢Ç»¤¤¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤ÎÉ×¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¤³¤¦¤á¤Á¤ã¤óÂ´±à¼°¡ú¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÂ´±à¼°¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÀÖ¤¤¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¾åÉÊ¤ÊÁõ¤¤¤Î¾®¸¶¤ÈÉ×¡¢Ì¼¤Î²ÈÂ²£³¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£³«»Ï¤Þ¤Ç¤Î¹µ¼¼¤Ç¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯ ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ö¼«»£¤ê¤·¤¿¤ê ¹µ¼¼¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥Ñ¥ó¤¿¤Ù¤¿¤ê ¥ª¥ì¥ª¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡×¤ÈÉáÃÊ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖGraduation Ceremony ¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê Æ²¡¹¤È ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡£¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤Î¿ôÆü¡¢µã¤¯¤À¤±µã¤¤¤¿¤Î¤Ç Êì¡¢Í½ÁÛ¤è¤ê¤Ïµã¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤³¤¦¤á¤Á¤ã¤ó¡¢¤¹¤Ã¤´¤¯¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¤È°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÌ¼¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¡ÖÀèÀ¸Êý¡¢¤ªÍ§Ã£ ¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë º£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤á¤Á¤ã¤óÂ´±à¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÉã¤Á¤ã¤ó¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÁõ¤¤¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤â¤¦°ì¿ÍÁ°¤ÎLady¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ä¥¤¡¼¥É¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×²Ä°¦¤¯¤Æ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¡ÖÎÞÁ£Êø²õ¤ÎÍ½´¶¡×¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¤µ¤ó¤â°ìÃÊ¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤¦¤á¤Á¤ã¤ó¡¢±×¡¹²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡¤ÍÄÃÕ±à½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Í¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£