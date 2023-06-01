¡Ú¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Û¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤ò°ìÂÀè¤ËÍ·¤ó¤Ç¤ß¤¿¡ª¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿ÂçÎÌ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¬ÅÐ¾ì
¡¡ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤ò3·î20Æü¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¤Î²Á³Ê¤Ï510±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤è¤ê¡£°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£³Æ¤ª¤â¤Á¤ã¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Á°²óÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇUNO¡×¤È¡Ö¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢º£·î¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë1¥·¥êー¥º¤Î¤ß¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè1ÃÆ¤Ï3·î20Æü¤«¤é3·î26Æü¤Þ¤Ç¡¢Âè2ÃÆ¤Ï3·î27Æü¤«¤é4·î2Æü¤Þ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³ÆÃÆ3¼ïÎà¤Î¹ç·×6¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢4·î3Æü¤«¤é¤ÏÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Á´¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡ÊÀ»ï¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È °ìÂÀè¤ËÍ·¤ó¤Ç¤ß¤¿¡ª¡×¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¤Î¿·ºî¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¤½¤ÎÈ¯É½¤ËÀè¶î¤±¤ÆÂÎ¸³¤·¡¢³Æ¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥Õ¥©¥È¥ì¥Ýー¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤â¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¥µ¥ó¥×¥ë¤ò°ìÂÀè¤ËÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁáÂ®¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡×¥·¥êー¥º ´ØÏ¢µ»ö
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤Ï¡¢2·î27Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤À¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÈÊÂ¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢1983Ç¯¤«¤é¸ø³«¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÂçÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¥É¥é¤¨¤â¤ó¥·¥êー¥º¡×¡£1983Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥·¥êー¥º4ºîÌÜ¤Î¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡×¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë³¤Äì¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤é¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£±Ç²è¤ò³Ú¤·¤ó¤À¸å¤Ç¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¤Ç¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â³Ú¤·¤½¤¦¤À¡£
¿å¾ì¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¡ª
¡¡º£²ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢Âè1ÃÆ¤ÈÂè2ÃÆ¹ç¤ï¤»¤Æ¹ç·×6¼ïÎà¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤µ¤¨¤Æ¤Õ¤·¤®¡©¡ª¥ª¥¤¥·ー¥ó³¥·¥ã¥ïー¡×¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤È¤Ó¤À¤»¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¥¦¥©ー¥¿ー¥¹¥é¥¤¥Àー¡×¡¢¡Ö¤°¤ë¤Ã¤È¥«ー¥Ö¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¡õ¥Ð¥®ー¡×¤Î3¼ïÎà¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂ³¤¯Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤á¤¶¤»¤¹¤¤¤á¤ó¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¥¿¥±¥³¥×¥¿ー¡×¡¢¡Ö¤Ü¤¦¤±¤ó¤Ë½Ð¤«¤±¤è¤¦¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¤É¤³¤Ç¤â¥É¥¢¡×¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ò¤¿¤¹¤±¤è¤¦¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤¹¤¯¤¤¡×¤Î3¼ïÎà¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤ª¤â¤Á¤ãÂÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯È¢·Á¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè1ÃÆ¤¬¿å¿§¤ÇÂè2ÃÆ¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤À¡£
¤³¤Á¤é¤¬Âè1ÃÆ¡Ê3·î20Æü～3·î26Æü¡Ë¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¡£¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡Ö¤ª¤µ¤¨¤Æ¤Õ¤·¤®¡©¡ª¥ª¥¤¥·ー¥ó³¥·¥ã¥ïー¡×¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤È¤Ó¤À¤»¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¥¦¥©ー¥¿ー¥¹¥é¥¤¥Àー¡×¡¢¡Ö¤°¤ë¤Ã¤È¥«ー¥Ö¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¡õ¥Ð¥®ー¡×
¤³¤Á¤é¤¬Âè2ÃÆ¡Ê3·î27Æü～4·î2Æü¡Ë¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¡£¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡Ö¤á¤¶¤»¤¹¤¤¤á¤ó¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¥¿¥±¥³¥×¥¿ー¡×¡¢¡Ö¤Ü¤¦¤±¤ó¤Ë½Ð¤«¤±¤è¤¦¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¤É¤³¤Ç¤â¥É¥¢¡×¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ò¤¿¤¹¤±¤è¤¦¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤¹¤¯¤¤¡×
¤³¤Á¤é¤¬º£²ó¤Î¤ª¤â¤Á¤ãÈ¢¡£Âè1ÃÆ¤¬¿å¿§¤ÇÂè2ÃÆ¤¬¥Ô¥ó¥¯¤À
¡¡ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤Ë¤Ï¡Ö¿Þ·Á¡¦¶õ´Ö¡¢¼«Á³²Ê³Ø¡¢ÁÛÁüÎÏ¡×¤¬¥Æー¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤¬¼è¤êÂ·¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤°¤ë¤Ã¤È¥«ー¥Ö¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¡õ¥Ð¥®ー¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢±¿Å¾ÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤¿¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ÎÆ¬¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¿Ê¹ÔÊý¸þ¤¬ÊÑ¤ï¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ï¿Þ·Á¤ä¶õ´Ö¤ÎÇ§¼±¤ò°é¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤á¤¶¤»¤¹¤¤¤á¤ó¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¥¿¥±¥³¥×¥¿ー¡×¤Ç¤Ï¡¢¿å¤ÎÃæ¤ËÄÀ¤á¤¿¤êÉâ¤«¤Ð¤»¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³²Ê³Ø¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¿å¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¤ª¤â¤Á¤ã¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âº£²ó¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÆÃÄ§¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢±Ç²è¤ÎÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥ª¥¤¥·ー¥ó³¡×¤ä¡Ö¥«¥á¥ì¥ª¥ó¤Ü¤¦¤·¡×¤Ê¤É¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ã±½ã¤Ë½¸¤á¤Æ¾þ¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿å¾ì¤ÇÍ·¤Ù¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¤â¤ª¤â¤Á¤ã¤Ë¡ª¡©
¤â¤Á¤í¤ó¿å¾ì°Ê³°¤ÇÍ·¤Ù¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¥ª¥¤¥·ー¥ó³¥·¥ã¥ïー¤ä¿åÃæ¥Ð¥®ー¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¤ª¤µ¤¨¤Æ¤Õ¤·¤®¡©¡ª¥ª¥¤¥·ー¥ó³¥·¥ã¥ïー¡×
¡ÚÄó¶¡´ü´Ö¡ÛÂè1ÃÆ¡§3·î20Æü～3·î26Æü
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¤ª¤µ¤¨¤Æ¤Õ¤·¤®¡©¡ª¥ª¥¤¥·ー¥ó³¥·¥ã¥ïー¡×¤Ï¡¢±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¡Ö¥ª¥¤¥·ー¥ó³¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤À¡£¤³¤ìÃ±ÂÎ¤Ç¤â¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤½¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÍ·¤Ö¤È¤¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤Ê¤É¿å¾ì¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡¡Í·¤ÓÊý¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¡£¤³¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¿å¤ÎÃæ¤ËÄÀ¤á¡¢¶õµ¤¤ÎË¢¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¿å¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¾åÉô¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·ê¤ò»Ø¤Ç²¡¤µ¤¨¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¿å¤ÎÃæ¤«¤é¼è¤ê½Ð¤¹¡£¸å¤Ï¡¢»Ø¤òÎ¥¤¹¤È²¼¤«¤é¿å¤¬¥·¥ã¥ïー¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤ì½Ð¤¹ÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤¬¡Ö¤ª¤µ¤¨¤Æ¤Õ¤·¤®¡©¡ª¥ª¥¤¥·ー¥ó³¥·¥ã¥ïー¡×¤ÎÆ±ºÊª
¡Ö¤ª¤µ¤¨¤Æ¤Õ¤·¤®¡©¡ª¥ª¥¤¥·ー¥ó³¥·¥ã¥ïー¡×¤ËÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÀâÌÀ½ñ
ÀâÌÀ½ñ¤ÎÎ¢ÌÌ¤ÏÁ´Éô¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤¿¤â¤Î¤À
¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¬ÄÃºÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤«¤ï¤¤¤¤
¤Þ¤¡¤Þ¤¡¸ü¤ß¤¬¤¢¤ë
Î¢ÌÌ¤Ï³¤À¤±¤¬¸«¤¨¤ë
¾åÉô¤Ë·ê¤¬³«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
²¼Â¦¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î·ê¤¬³«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤Þ¤º¤Ï¿å¤ÎÃæ¤ËÄÀ¤á¤Æ¡Ä¡Ä
¾åÉô¤Î·ê¤ò»Ø¤Ç²¡¤µ¤¨¤Æ½Ð¤¹
»Ø¤òÎ¥¤¹¤È¿å¤¬Î®¤ì½Ð¤¹
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤È¤Ó¤À¤»¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¥¦¥©ー¥¿ー¥¹¥é¥¤¥Àー¡×
¡ÚÄó¶¡´ü´Ö¡ÛÂè1ÃÆ¡§3·î20Æü～3·î26Æü
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤È¤Ó¤À¤»¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¥¦¥©ー¥¿ー¥¹¥é¥¤¥Àー¡×¤Ï¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤¬¾è¤Ã¤¿¥Ñー¥Ä¤ò³ê¤êÂæ¤«¤é³ê¤é¤»¤ÆÍ·¤Ö¤ª¤â¤Á¤ã¤À¡£Ã±½ã¤Ë¾å¤Ë¾è¤»¤¿¥Ñー¥Ä¤ò»Ø¤Ç²¡¤·¤Æ³ê¤é¤»¤ÆÍ·¤Ö¤Û¤«¡¢¿å¤òÎ®¤·¤Æ³ê¤é¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Í·¤ÓÊý¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥¦¥©ー¥¿ー¥¹¥é¥¤¥Àー¤Ï¡¢¥Ñー¥Ä¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë°ÌÃÖ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´ÊÃ±¤Ë¹â¤µ¤ò2ÃÊ³¬¤ÇÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£¤½¤ì¤¾¤ì³ê¤êÊý¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤Á¤é¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤È¤Ó¤À¤»¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¥¦¥©ー¥¿ー¥¹¥é¥¤¥Àー¡×¤ÎÆ±ºÊª
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤È¤Ó¤À¤»¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¥¦¥©ー¥¿ー¥¹¥é¥¤¥Àー¡×¤ÎÀâÌÀ½ñ
¿åÃæ¥Ð¥®ー¤Ë¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë
³¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÉôÊ¬¤ÏÊ¿¤Ù¤Ã¤¿¤¤
¥«ー¥ê¥ó¥°¤Î¥¹¥Èー¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë
³ê¤êÂæ¤ÏÁÈ¤ßÎ©¤Æ¼°¤À
À¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤À
³¤¤ÎÀ¤³¦¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¹â¤µ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¹¹²ÄÇ½¤À
»Ø¤Ç²¡¤·¤Æ¤ß¤è¤¦
¿å¤Ç²¡¤·Î®¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë
¡Ö¤°¤ë¤Ã¤È¥«ー¥Ö¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¡õ¥Ð¥®ー¡×
¡ÚÄó¶¡´ü´Ö¡ÛÂè1ÃÆ¡§3·î20Æü～3·î26Æü
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¤°¤ë¤Ã¤È¥«ー¥Ö¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¡õ¥Ð¥®ー¡×¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡Ö¿åÃæ¥Ð¥®ー¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤À¡£¤½¤³¤Ë¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¬¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸å¤íÂ¦¤Î¼ÖÎØ¤¬²ó¤ë¤Û¤«¡¢ÄìÌÌ¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¼ÖÎØ¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê¤Ç²¡¤·¤ÆÁö¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î´é¤Î¸þ¤¤òÃæ±û¤Èº¸±¦¤Î3ÃÊ³¬¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¸þ¤Ë¼Ö¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¶Ê¤¬¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿»ÅÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Ö¤Î¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¤ª¤â¤Á¤ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤¬¡Ö¤°¤ë¤Ã¤È¥«ー¥Ö¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¡õ¥Ð¥®ー¡×¤ÎÆ±ºÊª
¡Ö¤°¤ë¤Ã¤È¥«ー¥Ö¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¡õ¥Ð¥®ー¡×¤ÎÀâÌÀ½ñ
ÉÕÂ°¤Î¥·ー¥ë
¥·ー¥ë¤ÎÎ¢ÌÌ¤ÇÅ½¤ë¾ì½ê¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦
Í·¤Ó»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¥·ー¥ë¤òÅ½¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦
ºÆ¸½ÅÙ¤â¹â¤á¡ª
²£¤«¤é¸«¤ë¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤
¤³¤Î¤Þ¤Þ¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë
¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ÎÆ¬¤È²¼Â¦¤Î¼ÖÎØ¤¬Ï¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë
¤Þ¤Ã¤¹¤°¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°Áö¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
Æ¬¤Î¸þ¤¤Ï¼ê¤ÇÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À
´é¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Á¤é¤ÎÊý¸þ¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯
Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¥¿¥±¥³¥×¥¿ー¤ä¤É¤³¤Ç¤â¥É¥¢¤Ê¤É¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡Ö¤á¤¶¤»¤¹¤¤¤á¤ó¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¥¿¥±¥³¥×¥¿ー¡×
¡ÚÄó¶¡´ü´Ö¡ÛÂè2ÃÆ¡§3·î27Æü～4·î2Æü
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¤á¤¶¤»¤¹¤¤¤á¤ó¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¥¿¥±¥³¥×¥¿ー¡×¤Ï¡¢¥¿¥±¥³¥×¥¿ー¤òÆ¬¤ËÉÕ¤±¤¿¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤À¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¶õ¤òÈô¤Ð¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿å¤ÎÃæ¤ÇÍ·¤Ù¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ÌÌÇò¤¤¡£
¡¡Í·¤ÓÊý¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¿å¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤â¤Á¤ã¤òÄÀ¤á¤Æ¼ê¤òÎ¥¤¹¤À¤±¡£¿å¤ÎÃæ¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¬¡¢Àª¤¤ÎÉ¤¯¿åÌÌ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£·ë¹½¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã±½ã¤Ë¿å¤ËÉâ¤«¤Ù¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤¬¡Ö¤á¤¶¤»¤¹¤¤¤á¤ó¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¥¿¥±¥³¥×¥¿ー¡×¤ÎÆ±ºÊª
¡Ö¤á¤¶¤»¤¹¤¤¤á¤ó¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¥¿¥±¥³¥×¥¿ー¡×¤ÎÀâÌÀ½ñ
¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ï±ð¤ä¤«¤À
¥µー¥Õ¥Üー¥É¤Î¤è¤¦¤Ë½Ä¤ËÄ¹¤¤
ÇØÃæÂ¦¤â¤·¤Ã¤«¤êºÆ¸½
ÄìÌÌ¤Î·Á¾õ¤âÌÌÇò¤¤
¤Þ¤º¤Ï¿å¤ËÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦
¿å¤ËÄÀ¤á¤Æ¼ê¤òÎ¥¤¹¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡ª
¡Ö¤Ü¤¦¤±¤ó¤Ë½Ð¤«¤±¤è¤¦¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¤É¤³¤Ç¤â¥É¥¢¡×
¡ÚÄó¶¡´ü´Ö¡ÛÂè2ÃÆ¡§3·î27Æü～4·î2Æü
¡¡¥¿¥±¥³¥×¥¿ー¤È¶¦¤Ë¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¤É¤³¤Ç¤â¥É¥¢¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¤Ü¤¦¤±¤ó¤Ë½Ð¤«¤±¤è¤¦¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¤É¤³¤Ç¤â¥É¥¢¡×¤À¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥É¥¢¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬»Å¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤É¤³¤Ç¤â¥É¥¢¤ÎÂ¦ÌÌÂ¦¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤ò»Ø¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿¤È¤¤Ë¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Î©¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ´ù¤Î¾å¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£
¤³¤Á¤é¤¬¡Ö¤Ü¤¦¤±¤ó¤Ë½Ð¤«¤±¤è¤¦¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¤É¤³¤Ç¤â¥É¥¢¡×¤ÎÆ±ºÊª
¡Ö¤Ü¤¦¤±¤ó¤Ë½Ð¤«¤±¤è¤¦¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¤É¤³¤Ç¤â¥É¥¢¡×¤ÎÀâÌÀ½ñ
¤É¤³¤Ç¤â¥É¥¢¤ÎÁ°¤Ë¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Â¦ÌÌÂ¦¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë
ÇØÌÌÂ¦¤Ë¤Ï±Ç²è¤Î¥í¥´¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë
»Ø¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦
¿åÃæ¤Ë¤¤¤ë¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤³¤Á¤é¤Ï¿åÃæ¥Ð¥®ー¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë³¨¤À
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ò¤¿¤¹¤±¤è¤¦¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤¹¤¯¤¤¡×
¡ÚÄó¶¡´ü´Ö¡ÛÂè2ÃÆ¡§3·î27Æü～4·î2Æü
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ò¤¿¤¹¤±¤è¤¦¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤¹¤¯¤¤¡×¤Ï¡¢¤ªº×¤ê¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¶âµû¤¹¤¯¤¤·Ï¤ÎÍ·¤Ó¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤ª¤â¤Á¤ã¤À¡£¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ä¤Î¤ÓÂÀ¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿3Ëç¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤È¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Ý¥¤¡¢¥«¥á¥ì¥ª¥ó¤Ü¤¦¤·¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥±ー¥¹¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤È¥±ー¥¹¤ò¿å¤Î¾å¤ËÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ª¤¡¢¥Ý¥¤¤Ç¾å¼ê¤Ë¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤Æ¥±ー¥¹¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Í·¤ÓÊý¤À¡£¥Ý¥¤¤Î·Á¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢¿å¤Î¾å¤Ç¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò¤¹¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£¥²ー¥à¤È¤·¤Æ¤â°Õ³°¤ÈËÜ³ÊÅª¤ËÍ·¤Ù¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¤À¡£
¤³¤Á¤é¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ò¤¿¤¹¤±¤è¤¦¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤¹¤¯¤¤¡×¤ÎÆ±ºÊª
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ò¤¿¤¹¤±¤è¤¦¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤¹¤¯¤¤¡×¤ÎÀâÌÀ½ñ
¥Ý¥¤¤Ë¤Ï¿åÃæ¥Ð¥®ー¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥Ý¥¤¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤³¤í
¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤Ï¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¤Î¤ÓÂÀ¡¢¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¡¢¥¹¥ÍÉ×¤È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤³¤Á¤é¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎÎ¢ÌÌ
¥±ー¥¹¤Ï¥«¥á¥ì¥ª¥ó¤Ü¤¦¤·¤Î·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë
¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤½ÐÍè±Ç¤¨¤À
±ú¤ßÉôÊ¬¤Ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò¾è¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¥±ー¥¹¤È¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò¿å¤ËÉâ¤«¤Ù¤è¤¦
¥Ý¥¤¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò¤¹¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦
¡¡¤Ò¤ÈÄÌ¤êº£²ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤òÍ·¤ó¤Ç¤ß¤¿´¶ÁÛ¤À¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Ã±½ã¤Ë¥É¥é¤¨¤â¤ó¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¤â½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢½¸¤á¤ÆÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âµ¤Ê¬¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ëº£²ó¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿å¾ì¤ÇÍ·¤Ù¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¤¬Â¿¤¯ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÆÃÄ§¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤º¤ì¤âÊ£»¨¤ÊÍ·¤Ó¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤Î»þ¤Ê¤É¤Ë°ì½ï¤ËÍ·¤Ù¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤Ï3·î20Æü¤è¤ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯Á´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£³§¤µ¤ó¤â¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ÏËè²ó¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÎÇä´ü´Ö¤Î½ªÎ»¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë´°Çä¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤áÍß¤·¤¤¤ª¤â¤Á¤ã¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¡£
(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2026