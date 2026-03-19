レトロデジ90 クラシック（左）とシティポップ（右）

株式会社ケンコー・トキナーは、巻き上げカメラ風トイデジカメ「レトロデジ90」を3月19日（木）に発売した。直販価格は8,470円。デザインはクラシックとシティポップの2種類。数量限定としている。

レトロデジ90は、有効約32万画素の1/10型CMOSセンサーを搭載したトイデジカメ。外観だけでなく撮影感覚もレンズ付きフィルムに寄せており、背面液晶モニターはなく、シャッターを押す前に親指でダイヤルを回す必要がある。カラーモードは「カラー」「モノクロ」「レトロ」の3種。

メモリーカードはmicroSDカード。撮影データの取り込みはカードリーダー利用のほか、カメラ本体をPCにUSB接続して転送することも可能。フラッシュも内蔵している。

性能とは別の部分に価値を見出すユーザーに向けたトイデジカメはデザインも自由で、様々な機種が市場に出回っている。古くは漫画「よつばと！」にも登場したビスタクエスト「VQ1015 R2」のような"トイカメラ然とした"モデルをはじめ、レンジファインダーや二眼レフなどの意匠を取り入れたもの、「Kodak Charmera」のようなキーホルダー型、フィルムのパトローネを模した変わり種からプリンター内蔵、ポラロイド風など様々で、実にカオスな状況だ。

本機の場合は、近年になって若年層を中心に人気を集めているレンズ付きフィルムに近い体験ができるトイデジカメとしての立ち位置を提案しており、国内市場においては、ありそうでなかった製品となっている。

クラシック

電源は単4形アルカリ充電池3本

シティポップ

作例（提供：ケンコー・トキナー）

作例（提供：ケンコー・トキナー）

作例（提供：ケンコー・トキナー）

作例（提供：ケンコー・トキナー）

イメージセンサー：有効32万画素 1/10型CMOS 焦点距離：1.8mm（35mm判換算42.3mm相当） 絞り：F2.8固定 撮影距離：約0.5m～無限遠 メモリーカード：microSDHC 静止画：JPEG、1,280×960ピクセル 動画：Motion JPEG（AVI）、640×480ピクセル シャッタースピード：1/100秒 感度：ISO 100 ホワイトバランス：オート 電源：単4形アルカリ電池×3 インターフェース：USB Type-C 外形寸法：約113×56×32mm 重量：約81g 同梱品：ストラップ、USBケーブル、取扱説明書