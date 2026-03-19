コーヒー好き女優が銀座の名喫茶へ　文豪が愛した味に想いを馳せる

スイーツ好き女優・大野いとさんオススメの“おかし”に合うコーヒーを、コーヒー好き女優・美山加恋さんがレコメンドし、フードペアリングする連載「おかしなコーヒーのハーモニー」。美山さん登場回、第33回目の今回は、大野さんがオススメした「草餅」が日本を代表するお茶菓子なら、と銀座の名店へ。街とコーヒーの歴史を感じたようです。

名だたる文化人が訪れた歴史ある名喫茶

今回のペアリングは「草餅」。

桜が咲き始めてきたこの季節にピッタリ。いとちゃん素敵なチョイスですね。

私も草餅は大好きです。基本的に和菓子が自分に合うなと思うことが多いのですが、草餅は特に好きなので、うれしい！

日本の代表的なお茶菓子ということで、私も日本のコーヒーの歴史に欠かせない代表的なコーヒーをチョイスしてみました。

老舗喫茶店『カフェーパウリスタ』さんです。

『カフェーパウリスタ』

銀座にあるこちらのお店はなんと1911年創業で、日本にまだコーヒー文化がなかった時代にブラジルコーヒーを広める目的で誕生。日本で最も有名な喫茶店のひとつです。

創業当時のチラシが飾られている

銀座には出版社や新聞社などが多く、数多くの文学者も集まりました。芥川龍之介や菊池寛、佐藤春夫。さらに、1922年にはアインシュタインも来日した際訪れたそう。

時代を感じる写真も

しかし、第二次世界大戦の時代に状況が変わります。

銀座も空襲を受けたこととコーヒー豆の輸入も止まったことで、お店は一度閉店。戦後しばらくして「あのカフェを復活させたい」という人が集まりパウリスタは復活します。

その後1970年代には、ジョン・レノンとオノ・ヨーコ夫妻も立ち寄っています。お店には写真が残されており、実際に座った席で今もコーヒーをいただくことができます（今回はすでにお客さんがいらっしゃったので、２階席へ行きました。訪れた際はぜひご自身の目でチェックしてみてください）。

ジョン・レノンとオノ・ヨーコ夫妻がサインをしたカップとお皿

銀座でコーヒーを飲むという行為はとても新しく、社交場のようになっていたんでしょうね。

1910年代、日本ではまだコーヒーは珍しくブラジルコーヒーを出すお店が少ない中、パウリスタはブラジルコーヒーを一杯5銭（学生も飲める値段）で提供。

若い学生や文化人が「銀座でブラジルコーヒー飲もうぜ」と言って通ったそうです。

これもパウリスタが作った文化のひとつだとは……。まさに日本におけるコーヒー文化を作ったお店ですね。

ブラジルコーヒーを飲み、歴史に想いを馳せる

創業時のメニューはかなりシンプルで、ブラジルコーヒーが主に飲まれていたそう。

今はブラジルコーヒーをメインに様々なメニューがありました。今回いただいたのは、現在の看板メニューである「森のコーヒー」

ブラジル豆がベースのブレンドで、特徴は名前にもなっている通り森の中で育てられていること。森を伐採することなく自然な環境の中で育てる森を壊さない農法による、環境保護の思想から生まれたコーヒーです。

「森のコーヒー」（900円）

甘くなめらかな口当たりで、穏やかなコク。しばらくするとナッツのような香ばしさも感じられます。

強すぎない落ち着いた味で、毎日でも飲めそう。

日本の喫茶店といえば、食事とコーヒーをいただきながらゆっくりと過ごせる場所。そんな日本人の生活スタイルにも合わせた、飲み疲れしない、お菓子との相性もいいコーヒーです。

ケーキも販売している

私はランチにお邪魔したので、こちらも人気メニューの「キッシュ」をいただきました。

「キッシュ ロレーヌ」（900円、セットドリンク付き1630円）

想像より具だくさんですが、パイ生地が薄くサクッとしているので、パクパクいけちゃいます。そして、チーズの塩気も程よくてコーヒーとの相性が抜群です。

塩気との相性でいえば、いとちゃんが紹介してくれた草餅ともきっと相性がピッタリ。よもぎの風味を邪魔することなく、あんこの甘さも引き立ててくれることでしょう。

名喫茶のコーヒーに大満足の美山さん

さらに、コーヒーのおかわりが無料で一杯いただけたので、二杯目はパウリスタオールドをいただきました。

こちらはパウリスタ伝統のコーヒーで、大正時代にお店で愛されたコーヒーを再現したものだそう。

「パウリスタオールド」（900円）

森のコーヒーより苦味が強く、コクが深い。多くの文豪たちに愛されたのはこの味なんだ……。

原稿を書きながら、このコーヒーで気合いを入れたり、心を落ち着かせたりしたのかな、なんて歴史の深さもコーヒーと共に感じました。

落ち着いた雰囲気の店内

日本のコーヒーの歴史と共に歩んできたこの場所は、今も変わらずその歴史を紡ぎ続けています。銀座に立ち寄った際は、ぜひその時の流れを感じに訪れてみてくださいね。

みなさんもぜひ『カフェーパウリスタ』へ

■『カフェーパウリスタ』

［住所］東京都中央区銀座8-9-16 長崎センタービル1階

［電話番号］03-3572-6160

［営業時間］9時〜20時（フード19時LO、ドリンク19時半LO）、日・祝11時半〜19時（フード18時LO、ドリンク18時半LO）

［休み］無休（年末年始は除く）

［交通］地下鉄銀座線銀座駅A4出口から徒歩5分

●美山加恋（みやまかれん）／1996年12月12日生まれ、東京都出身。映画、テレビ、舞台のほか、アニメ『キラキラ☆プリキュアアラモード』では主人公を演じるなど、活躍は多岐にわたる。

【画像】【画像ギャラリー】コーヒー好き女優が銀座の名喫茶で飲んだコーヒー（11枚）