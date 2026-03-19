◇第98回全国選抜高校野球大会・開会式（2026年3月19日 甲子園）

第98回選抜高校野球大会（13日間、甲子園）の開会式が19日、甲子園球場（兵庫・西宮市）で行われ、前年優勝校の横浜（神奈川）を先頭に代表32校が男性5人組ボーカルダンスユニット「M!LK」の「イイじゃん」に合わせて入場行進した。

国歌独唱では、秋田・聖霊学園高の鈴木彩花（さいか）さん（3年）が伸びやかな歌声を響かせた。

鈴木さんは昨年12月の第79回全日本学生音楽コンクール声楽部門・高校の部で優勝し、大役に選ばれた。高校生活“最後”の同校の制服姿で歌唱し、ネット上では「素晴らしい国歌独唱でした」「国歌斉唱、ソロで伴奏なしでこの大舞台で高校生であのうまさ。びっくりした」「国歌斉唱の女子高生が素晴らしくて感激」「グッときた。JKでこの歌唱力」「高校生でこんなレベル歌えるの？美しく伸びやかな国歌斉唱 ありがとうございました」「うますぎる」などの声が上がっている。今春から東京芸術大声楽科に進学する。

また、司会は、青森・八戸聖ウルスラ学院の榎本杷留（はる）さん（3年）、長崎・長崎北陽台の只安遥都さん（2年）を担当した。榎本さんは、第72回NHK杯全国高校放送コンテスト・アナウンス部門で優勝、只安さんは同コンテスト・朗読部門で優勝している。