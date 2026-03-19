主題歌は、なにわ男子による関西弁ラブソング！高橋恭平主演映画『山口くんはワルくない』予告映像＆メインビジュアル解禁

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高橋恭平（なにわ男子）が主演を務める映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）の予告映像が解禁。あわせて、なにわ男子による主題歌「ビーマイベイベー」、メインビジュアル、第3弾出演キャストが一挙解禁された。

■「ヤンキーっぽいのに優しい山口くんは最適配役すぎる」

本作は、斉木優による同名少女コミックの実写映画化作品。恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ関西弁の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリーが描かれる。

コワモテだけど実はピュアで優しい主人公の山口くんを演じるのは、なにわ男子の高橋恭平。金髪＆ピアス＆鋭い目つきの“コワモテ”ビジュアルや特報映像とともに、高橋の配役が発表されると、「ヤンキーっぽいのに優しい山口くんは最適配役すぎる」「ギャップのあるキャラも恭平くんにぴったり！」などファンの間でも大きな話題となった。

さらに、とある出来事で山口くんと急接近するヒロイン・皐役に高橋ひかる（「高」は、はしごだかが正式表記）、皐と山口の関係に波紋を広げ、まさかの恋のライバル（？）となる石崎役に岩瀬洋志の出演が発表されると、「設定が沼すぎる…！」「山口くんをめぐる三角関係なの最高すぎる」とさらなる期待が高まっている。

■予測不能な恋のトライアングルを描いた予告映像が解禁

そしてこのたび、山口くん・皐・石崎の3人が織りなす予測不能な恋のトライアングルを描いた予告映像が到着。高橋ひかる演じる皐、岩瀬洋志演じる石崎の出演映像は、今回が初解禁となる。

ヤクザと噂される転校生のコワモテ男子・山口くん。しかし彼の素顔は照れると耳が赤くなってしまうような優しいピュアボーイだった。そんな彼の魅力に気づいたヒロイン・皐は、山口くんの魅力をひとりじめ…と思っていたけれど…。そこに立ちはだかるのは、やたらと山口くんに突っかかるクラスメイトのイケメン男子・石崎。彼もまた、山口くんに特別な想いを抱いていて――。なんと彼が“まさかの恋のライバル”として急浮上!?

それでも、初デート、ダンス大会、夏祭り、さらには山口くんのお家訪問でドキドキの半裸姿目撃まで、恋の胸キュンイベントは盛りだくさん。「ちゃんと守るから」と皐に向ける真っ直ぐなまなざしや、石崎と皐の関係にヤキモチを妬くかわいらしい姿まで、山口くんをめぐるすれ違いだらけの三角関係は加速するばかり。知れば知るほど、“ひとりじめ”したくなる。コワモテくんとの“照れキュン”な恋から目が離せない。

そんな3人のドキドキがたっぷり詰まったメインビジュアル（※メイン写真）も初解禁。コワモテな鋭い睨みでこちらを射抜く山口くんを中心に、彼にピュアな視線を送る皐、そして意味深な表情で背後から山口くんを目で追う石崎という、予測不能な“恋のトライアングル”を予感させる仕上がりに。山口くんのピュアな素顔に惹かれていく皐に対し、山口くんを目の敵にしながらも実は「特別な想い」を抱く石崎がどう絡んでいくのか？ 誰もが共感する“ときめき”と山口くんへの独占欲をくすぐるビジュアルは必見だ。

■主題歌は、なにわ男子によるド直球な関西弁歌詞が彩る、絶好調ラブソング

そんな、本作を盛り上げる主題歌は、なにわ男子によるド直球な関西弁歌詞が彩る「ビーマイベイベー」。熱い恋心を関西弁でノリノリのロックサウンドに乗せて届ける、絶好調ラブソングだ。劇中の山口くんのように、ド直球に愛を伝える関西弁のフレーズはときめき必至！

本作のために書き下ろされた本楽曲について高橋恭平は「《ほんまかなわんわ》などコテコテの関西弁もあって、ザ・なにわ男子！ な楽曲です。恋愛映画の主題歌なので、『きっと歌詞のどっかにキュン台詞が入ってくるんかな？』と予想していたら、やっぱりありました！（笑）イントロのキュン台詞にぜひ注目してください」とコメントしており、「皆さんにもこの映画で早くキュンキュンしてもらいたいです。愛してんで！」と、最後に関西弁でメッセージを添えた。

■高橋恭平 コメント

■映画を彩る個性的なサブキャストたちも一挙解禁

さらに、皐の友人役として、3月30日から放送が始まる2026年度前期連続テレビ小説『風、薫る』（NHK）でW主演を務める上坂樹里が出演。同じく皐の友人役の上原あまねとともに、仲良し3人組を演じる。そして、クラスメイト役に森日菜美、丈太郎、大塚萌香、今堀奏、永岡蓮王（AmBitious) 。担任教師役に山口森広、山口くんの祖父母役に春海四方、ふせえりも出演。3人の予測不能な恋の行方を見守りながら、一度きりの青春を彩る周囲のキャラクターたちにも注目だ。

さらに、本作のムビチケ前売券（カード・オンライン）が3月20日より全国の上映劇場（一部除く）、各種通販サイトにて販売開始。また、ムビチケ前売券（オンライン）を購入すると特典として、鑑賞後に映画ポスターの絵柄と鑑賞記録がセットになった「ムビチケデジタルカード」がプレゼントされる。ムビチケ前売券（カード）は、同日よりアニメイトでも販売される。

■映画情報

『山口くんはワルくない』

6月5日（金）公開

出演：高橋恭平 高橋ひかる 岩瀬洋志

上坂樹里 上原あまね 森日菜美 丈太郎 大塚萌香 今堀奏 永岡蓮王（AmBitious) 山口森広

春海四方 ふせえり

監督：守屋健太郎

脚本：高橋ナツコ

原作：斉木 優『山口くんはワルくない』（講談社「別冊フレンド」連載）

音楽：遠藤浩二

主題歌：「ビーマイベイベー」なにわ男子 (c)斉木 優／講談社 G

(C)2026「山口くんはワルくない」製作委員会

■関連リンク

ムビチケ前売券の詳細はこちら

https://yamaguchikun.asmik-ace.co.jp/news/03/

『山口くんはワルくない』作品サイト

https://yamaguchikun.asmik-ace.co.jp