トヨタ「ノア」最上級グレードとは

トヨタは2025年9月2日に、主力ミニバンである「ノア」の一部改良モデルを発売しました。この変更では、グレード構成の整理や装備の標準化により、商品力が一段と高められています。

ノアは2001年の初代誕生以来、親しみやすいデザインとミニバンとしての高い実用性を武器に、ファミリー層を中心に支持されてきました。

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現行モデルは2022年1月に発売された4代目です。この世代からは全車3ナンバーサイズとなり、TNGAプラットフォーム（GA-C）を採用。クルマの骨格から刷新され、高いボディ剛性と静粛性を実現しています。

ボディ骨格の最適化によって、左右のCピラー間距離は従来型比でプラス75mmとなる1295mmを実現。室内高1405mmという開放的な空間と、優れたパッケージングを両立しています。

7人乗り仕様の2列目にはキャプテンシートを採用し、クラス初となるオットマン機構やシートヒーターに加え、折りたたみ式大型サイドテーブルを装備しました。

さらに、シートを横にスライドさせることなく745mmのストレート超ロングスライドが可能です。

使い勝手の面では、パワースライドドアの開閉と連動して機械的に展開・格納する「ユニバーサルステップ」を全車にメーカーオプション設定。

また、世界初採用となる、バックドアを任意の角度で保持できる「フリーストップバックドア」により、車両後方にスペースがない場所でもスムーズな荷物の積み降ろしを実現しました。

直近の一部改良では、選択肢を絞り込んだボディカラーの整理や、Z・Gグレードの廃止といったグレード体系の見直しが行われました。従来はメーカーオプション扱いだった装備の多くが標準化されています。

そんな現在のノアで、最上位グレードに位置付けられるのが「HYBRID S-Z E-Four」です。2022年のフルモデルチェンジ時に登場して以降、ラインナップされ続けています。

外観では、エアロ仕様専用のフロントバンパーやスモークメッキとメッキを組み合わせたグリルが、上質で引き締まった印象を演出。ブラック塗装のフードモールディングや16インチアルミホイールが、力強いスタンスを強調します。

インテリアはブラック基調でまとめられ、シート素材には合成皮革とファブリックを組み合わせた上質な素材を採用。

本革巻きステアリングや7インチ液晶メーター、10.5インチのディスプレイオーディオPlusなどが標準装備されており、機能面でもハイエンドな仕上がりです。

安全性能の要である「トヨタセーフティセンス」に加え、パノラミックビューモニターと連携する「アドバンストパーク」や渋滞時の運転を支援する「アドバンストドライブ」といった先進機能も用意されました。

パワートレインには、1.8リッター直列4気筒エンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドシステムを搭載。

電気式4WDシステムであるE-Fourが、路面状況に応じた安定した走りをサポートします。環境性能と力強い走りを両立し、WLTCモード燃費は22.0km／L／リッターを達成しています。

価格は、414万9200円です。

日常の移動から週末のレジャーまで、あらゆるシーンで上質な移動体験を提供するノアの最上位モデル。細かな改良によって完成度を極めたその姿は、ミニバンに高い水準を求めるユーザーにとって、有力な選択肢となるでしょう。