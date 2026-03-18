福田雄一監督作で「好きな作品」ランキング！ 『斉木楠雄のΨ難』を大差で抑えた2作品は？
All About ニュース編集部は2026年2月27日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「福田雄一監督作品と出演者」に関するアンケート調査を実施しました。
公開間近のSnow Man・目黒蓮さんが主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』を製作するなど、数多くの大ヒット映画を生み出してきた福田雄一監督。熱狂的なファンが多く、これまで作ってきた映画はどれも高い評価を得ています。
それでは、「福田雄一監督作で好きな作品」ランキングの結果を紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
3位は『斉木楠雄のΨ難』です。同作は、テレビアニメ化もされた麻生周一さんの人気ギャグ漫画が原作で、主演を山崎賢人（※崎はたつさき）さんが担当しました。
ひっそり生きている超能力者の主人公・斉木楠雄が、個性的な仲間たちのせいでさまざまなトラブルに巻き込まれる様子がコミカルに描かれた作品。橋本環奈さんをはじめ、吉沢亮さん、賀来賢人さん、ムロツヨシさん、佐藤二朗さん、内田有紀さんなど豪華な俳優陣が出演した映画として人気です。
回答者からは、「山崎賢人の表情も良かったし橋本環奈もかわいくておもしろくてハマり役だった」（30代女性／神奈川県）、「俳優さんたちの振り切った演技やセリフがおもしろい」（30代女性／岩手県）、「漫画原作をコミカルに再現できているから」（30代女性／茨城県）などの意見が寄せられました。
2位は『今日から俺は!!劇場版』でした。西森博之さんの大ヒットしたヤンキー漫画が原作で、賀来賢人さんが主演を務め、伊藤健太郎さんが共演した作品です。
2018年に放送したドラマの劇場版となり、清野菜名さん、橋本環奈さんといったおなじみのキャストに加え、柳楽優弥さんや山本舞香さんなどが新たに参加。1980年代の軟葉高校が舞台で、原作でも人気の高いエピソード「北根壊（ほくねい）編」が映画で描かれました。興行収入は50億円を突破した大ヒット作となり、福田監督の代表作として知られています。
回答者からは、「漫画でも読んだことがあり、劇場版も雰囲気をしっかり再現していておもしろかった」（40代女性／東京都）、「ドラマの時から観ていて、テンポ感やキャストの方達のかけあいがおもしろかったから」（20代女性／大分県）、「コメディ要素とアクション要素のバランスが良い」（50代男性／大阪府）などの意見が寄せられました。
1位は『銀魂』でした。空知英秋さんが生み出した大ヒット漫画が原作で、主人公・坂田銀時を小栗旬さんが演じました。さらに、人気キャラクターの志村新八を菅田将暉さん、神楽を橋本環奈さんが担当。それぞれが体当たり演技を見せ、実写映画も大ヒットを記録しました。
『銀魂』は、天人（あまんと）と呼ばれる異星人に占領された江戸時代のかぶき町が舞台。SF時代劇コメディーとなり、痛快ギャグとハードアクションが見られる映画で続編の『銀魂2』も大ヒットしています。
回答者からは、「原作が好きで再現度がすごい」（40代男性／神奈川県）、「独特のテンポのギャグ演出とキャストの掛け合いが自然で、原作の雰囲気も活かされている」（30代女性／愛知県）、「原作の良さも残しつつ実写でやるおもしろさも表現されていたから」（30代女性／宮城県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
公開間近のSnow Man・目黒蓮さんが主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』を製作するなど、数多くの大ヒット映画を生み出してきた福田雄一監督。熱狂的なファンが多く、これまで作ってきた映画はどれも高い評価を得ています。
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3位：『斉木楠雄のΨ難』（2017年）／49票
3位は『斉木楠雄のΨ難』です。同作は、テレビアニメ化もされた麻生周一さんの人気ギャグ漫画が原作で、主演を山崎賢人（※崎はたつさき）さんが担当しました。
ひっそり生きている超能力者の主人公・斉木楠雄が、個性的な仲間たちのせいでさまざまなトラブルに巻き込まれる様子がコミカルに描かれた作品。橋本環奈さんをはじめ、吉沢亮さん、賀来賢人さん、ムロツヨシさん、佐藤二朗さん、内田有紀さんなど豪華な俳優陣が出演した映画として人気です。
回答者からは、「山崎賢人の表情も良かったし橋本環奈もかわいくておもしろくてハマり役だった」（30代女性／神奈川県）、「俳優さんたちの振り切った演技やセリフがおもしろい」（30代女性／岩手県）、「漫画原作をコミカルに再現できているから」（30代女性／茨城県）などの意見が寄せられました。
2位：『今日から俺は!!劇場版』（2020年）／79票
2位は『今日から俺は!!劇場版』でした。西森博之さんの大ヒットしたヤンキー漫画が原作で、賀来賢人さんが主演を務め、伊藤健太郎さんが共演した作品です。
2018年に放送したドラマの劇場版となり、清野菜名さん、橋本環奈さんといったおなじみのキャストに加え、柳楽優弥さんや山本舞香さんなどが新たに参加。1980年代の軟葉高校が舞台で、原作でも人気の高いエピソード「北根壊（ほくねい）編」が映画で描かれました。興行収入は50億円を突破した大ヒット作となり、福田監督の代表作として知られています。
回答者からは、「漫画でも読んだことがあり、劇場版も雰囲気をしっかり再現していておもしろかった」（40代女性／東京都）、「ドラマの時から観ていて、テンポ感やキャストの方達のかけあいがおもしろかったから」（20代女性／大分県）、「コメディ要素とアクション要素のバランスが良い」（50代男性／大阪府）などの意見が寄せられました。
1位：『銀魂』（2017年）／109票
1位は『銀魂』でした。空知英秋さんが生み出した大ヒット漫画が原作で、主人公・坂田銀時を小栗旬さんが演じました。さらに、人気キャラクターの志村新八を菅田将暉さん、神楽を橋本環奈さんが担当。それぞれが体当たり演技を見せ、実写映画も大ヒットを記録しました。
『銀魂』は、天人（あまんと）と呼ばれる異星人に占領された江戸時代のかぶき町が舞台。SF時代劇コメディーとなり、痛快ギャグとハードアクションが見られる映画で続編の『銀魂2』も大ヒットしています。
回答者からは、「原作が好きで再現度がすごい」（40代男性／神奈川県）、「独特のテンポのギャグ演出とキャストの掛け合いが自然で、原作の雰囲気も活かされている」（30代女性／愛知県）、「原作の良さも残しつつ実写でやるおもしろさも表現されていたから」（30代女性／宮城県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)