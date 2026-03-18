「ザ・ドリフターズ」加藤茶（83）の妻で、タレント・加藤綾菜（37）が17日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）に出演。茶の酒の飲み代について語った。

酒の飲み代の話題となると、綾菜は「加トちゃんなんて、“俺だって、（飲み代で）使わなかったら、TBSだって買えたよ”って言ってましたよ。“ここら辺の土地全部買えたよ”って言ってましたよ」とぶっちゃけた。

「いや酒って怖いなって思いますね」と実感を込め、「毎日、何があっても飲みに行ってたんで。やっと75（歳）すぎて落ち着いてたんですよ」と証言した。

茶はそれまではクラブに行っていたのかと問われ「毎日行ってます」と明言。「結婚してかなり減りましたけれど、結婚するまでは毎日。週6は行ってます」と振り返った。

「たぶん飲むことが習慣になりすぎて、飲まなきゃっていう感じになっていたんですよね」。飲む際には「たぶんお姉さんがいると思いますね」とも話した。

さらに自身が茶に付いていった際の出来事として「忘れもしない銀座のお姉さんが、ちょっと怖、と思ったのが、（茶は）ヒデくん（英文）って言うんですよ、本名が」とした上で店の女性が綾菜を見て「“ヒデくんやっぱりこういう顔が好きなんだ”って言ったんですよ。“毎回こういう顔じゃん”って言ったんですよ」と暴露した。

パーソナリティーの「フォーリンラブ」バービーが「クラブって、1回10万は使うんじゃない？」と心配すると、「いや、もっと使いますね」と綾菜。「3桁は絶対に使いますもんね」と平然と続け、「あたしが付いていった時は全然3桁は使っています、一晩」と暴露した。

それでも「結婚するまで言えなかったですよ、使いすぎだとかあんまり」と明かし、「でもあれ使わなかったらなあって思いますね」と冷静に語った。

現在は「もうそんな元気ないですね」と言い、「井上順さんとコーヒーとか飲んでたそがれてますよ2人で。ちょっと老後って感じで。いいんです、今」とまとめていた。