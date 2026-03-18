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【ネタバレ注意】今さら聞けない『夫に間違いありません』最終回予想！天童が見た書類に隠された虐待の真実と、紗春が「私が夫をころしました」と自首した衝撃の理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が、自身のYouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」で「【夫に間違いありません】 第１１話ドラマ考察 最終回完全予想！天童が見た書類の中身！希美が助けを求めた理由！ 最新感想」と題した動画を公開。ドラマ『夫に間違いありません』の最終回について、複数の視点から鋭い考察を展開した。



動画ではまず、次回予告に登場した赤ちゃん「大飛（たいと）」くんの正体に迫る。聖子の子かと思いきや、妊娠時期から考えると、聖子の弟・光聖と九条まゆの間に生まれた子どもである可能性が高いと指摘。さらに「大飛」という名前が、川に飛び込んだ一樹の「大飛（ダイブ）」を暗示しており、「このドラマ流のブラックユーモア」ではないかと語った。



続いて、物語の大きな謎である一樹の生死について触れる。聖子は一樹を橋から突き落として殺害しようと計画していたが、一樹は自ら川へ身を投げた。しかし、その後も遺体は発見されておらず、トケル氏は「クズッキーはしぶとく、生きている可能性が高い」と分析する。



考察の核心は、天童が発見した書類の中身だ。トケル氏は、この書類が希美の過去の受診履歴であり、火傷を負った日付が父・ゆきおの死亡日よりも前であることを示すものだと推測。これにより、これまで虐待犯と見られていた紗春ではなく、すでに亡くなっている夫のゆきおが真犯人であったという衝撃の事実が明らかになるという。そして、紗春が「私が夫をころしました」と自首したのは、この事実を知った上で、娘・希美が過去を背負わずに生きていけるように、自ら罪を被る決断をしたためだと解説した。



この紗春の決断の裏には、聖子の妊娠を知ったことも影響している可能性がある。子供への深い愛情を持つ紗春が、聖子と生まれてくる子供の未来を思い、自らを犠牲にしたという見方だ。出演者の桜井ユキさんがインタビューで語った「最終的には『愛』がテーマ」「みんな誰かのことを思って行動していた」という言葉を引用し、一見すると救いのない物語の中に、それぞれの人物の「愛の物語」が隠されていると締めくくった。