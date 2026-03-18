感染力強い「はしか」に集団感染…新宿区の飲食店で20代男性従業員9人　国内患者100人、前年同期比4倍以上に

東京都は17日、新宿区内の同じ飲食店で働く20代の男性従業員9人が「はしか」に集団感染したことを明らかにした。

発症した日は、2月19日から3月6日にかけてで、発熱や発疹などの症状があったという。

いずれにも最近の海外渡航歴はなく、9人のうち2人にはワクチンの接種歴があった。

国内感染者100人、前年同期比4倍以上に

国立健康危機管理研究機構によると、国内のはしか感染者は3月8日までに100人にのぼり、2025年の同じ時期に比べ4倍以上の多さとなっている。

はしかは10日から12日ほどの潜伏期間を経て、発熱や風邪のような症状が数日続いたのち、39度以上の高熱や発疹が現れる。

また、肺炎や脳炎などの合併症などにより、命を落とすケースもある。

特に注意が必要なのが感染力の強さ。

いとう王子神谷内科外科クリニック・伊藤博道院長：

はしかは、接触感染、飛沫（ひまつ）感染、空気感染します。わずかなウイルスで感染を起こしうるのが、はしかなので。

不織布マスクや手洗いによって感染を防ぐことは難しく、予防にはワクチンの2回接種が有効とされている。

伊藤院長によると、2000年の4月2日以降に生まれた人はワクチンの定期接種を2回受けている可能性が高い一方で、1972年10月1日から2000年4月1日までに生まれた人は1回接種、それより前に生まれた人は1回も接種していない可能性が高いという。

いとう王子神谷内科外科クリニック・伊藤博道院長：

ワクチン接種を2回していても、何らかの理由で体力の消耗や病気などで免疫力が落ちてくることはありますから、ワクチン接種プラス感染防御がやっぱり重要だと思っています。

伊藤院長はワクチンの接種歴や、はしかへの過去の罹患（りかん）歴がわからない場合は、まず医療機関で抗体検査を受け、ワクチン接種が必要かどうか確認してほしいとしている。

（「イット!」3月18日放送より）