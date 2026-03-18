友成空が、3月20日(金)全国公開『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』の主題歌として書き下ろした新曲「Teacher」のリリックビデオを公開した。

本リリックビデオは友成空自らが映像制作を担当しており、歌詞も自身の手書きで構成された映像となっている。

3年E組の10年分の思い出に寄り添いながら、白色と鉛筆風は、先生目線。黄色とマジック風は生徒の寄せ書きというイメージで、先生と生徒、それぞれの目線での見え方の違いを表現した作品に仕上がっている。

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【友成空コメント】

このリリックビデオは、先生の視点と生徒の視点、その両方がひとつの画面の中で交差していくイメージで制作しました。

同じ場所で同じ時間を過ごしていても、見えている景色や心に残る言葉は、それぞれ少しずつ違う。例えば、先生と生徒のように。そんな関係の奥行きを映像の中で表現しています。白い背景と黄色い背景、鉛筆文字とマジックペンの文字。とてもシンプルな構成のリリックビデオですが、それぞれの要素に込めた想いがあります。

物語が進むにつれて、そのふたつの視点が少しずつ重なり合い、ひとつのノスタルジーに変わっていくような感覚を受け取ってもらえたら嬉しいです。

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◾️「暗殺教室」10周年記念プロジェクト ©️松井優征／集英社・アニメ「暗殺教室」製作委員会2025 『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』

公式サイト： https://ansatsu-anime.com/

公式X：@ansatsu_anime （https://x.com/ansatsu_anime） ◆第1弾：アニメ「暗殺教室」全47話の再放送

2025年4月10日（木）よりフジテレビほかにて放送 ◆第2弾：アニメ10周年記念「暗殺教室のオールナイトニッポンGOLD」

2025年8月22日（金）22〜24時にて放送済。 ◆第3弾：劇場版「暗殺教室」みんなの時間

2026年3月20日（金）全国公開 ©️松井優征／集英社・アニメ「暗殺教室」製作委員会2025 ◆原作情報

【原作】松井優征『暗殺教室』（集英社 ジャンプ コミックス刊）

【既刊】全21巻

◾️＜友成空 ONEMAN TOUR 「心象風景」＞

2026年5月9日(土) 神奈川 ランドマークホール OPEN/START16:00/17:00

2026年5月10日(日) 愛知 SPADE BOX OPEN/START16:00/17:00

2026年5月31日(日) 宮城 誰も知らない劇場 OPEN/START16:00/17:00

2026年6月7日(日) 福岡 ROOMS OPEN/START16:00/17:00

2026年6月21日(日) 大阪 americamura Fanj twice OPEN/START16:00/17:00

2026年7月7日(火) 東京 Spotify O-WEST OPEN/START17:30/18:30 【スタンディング】※東京／名古屋／大阪

一般チケット \4,800(税込)

学生チケット ￥2,000(税込) 【指定席】※横浜／仙台／福岡／東京2階席

一般チケット \4,800(税込)

学生チケット ￥2,000(税込) URL：https://w.pia.jp/t/tomonarisora/

◾️台北ONEMAN LIVE＜Here Comes SORA!! in Taipei 友成空首次台北專場＞

2026年6月13日(日) MOONDOG OPEN/START 17:00/18:30

チケット：3/14(土) 日本時間13:00 販売開始