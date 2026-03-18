村上龍が描く、人口26万人の日本人が地下帝国に逃げ込んだ話『五分後の世界』。クルド人の土葬問題やムスリムの風習など、海外文化の流入を考える【書評】

村上龍が描く、人口26万人の日本人が地下帝国に逃げ込んだ話『五分後の世界』。クルド人の土葬問題やムスリムの風習など、海外文化の流入を考える【書評】