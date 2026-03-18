加藤茶（82）の妻でタレント加藤綾菜（37）が17日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜午後11時）に出演。夫のクラブで使う金額に驚いたことを明かした。

番組では、出産を終え、久々にお酒を飲みに行きたくさんお金を使ったというリスナーの投稿が寄せられた。

加藤は「カトちゃんなんて『俺だって（お酒に）使わなかったらTBS買えたよ〜』って言ってましたよ」と暴露した。

バービーは「怖っ！」と笑い「酒が怖いじゃなくて稼げていることがすごい」と大スターの収入に驚いた。

加藤は「毎日何があっても飲みに行ってたんで。やっと75歳過ぎて落ち着いたので」と明かした。

バービーは「それまでってクラブとか行くんですか？」と聞くと、加藤は「毎日行ってました」と答えた。

加藤は「結婚してかなり減りましたけど、結婚する前は毎日。週6は行ってますね絶対」と語った。

加藤は「飲むことが習慣になりすぎて『飲まなきゃ』っていう感じになってるんじゃないですか？」と推測した。

バービーは「でもおしゃべりするわけじゃないですもんね。お付きの人がいるのかしら。お姉さんがね」と話すと、加藤も「お姉さんがいると思います」と語った。

バービーは「昭和の人の稼ぎ方ってハンパないんだろうな」と反応。「クラブって、1回10万円は使うんじゃない？」と推測した。

加藤は「いや、もっと使いますね。3桁絶対使いますもんね。私が付いていったときには3桁使ってました」と語った。

バービーは「3桁!?」と驚き、加藤は「一晩で。結婚するまで言えなかったですよ。『使いすぎだ』とか」と語った。