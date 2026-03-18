東京ディズニーリゾートから、ミッキーマウスと仲間たちが寄り添うシーンがデザインされた「GOOD TIMES FRIENDS」グッズが2026年4月23日(木)より発売されます。

大切な仲間といっしょに過ごす日常をテーマにしたコレクション。

ホッとした表情のミッキーマウスと仲間たちが寄り添うデザインがポイントです。

友だちや家族といっしょにコーディネートを楽しんだり、お気に入りの小物を日常に取り入れたりできるアイテムが多数ラインナップされています。

東京ディズニーリゾート「GOOD TIMES FRIENDS」グッズ

発売日：2026年4月23日(木)

販売店舗：東京ディズニーランド：グランドエンポーリアム、東京ディズニーシー：フィガロズ・クロージアー

※入店にスタンバイパスが必要になる場合があります。

※状況によっては、予告なく変更する場合があります。

※詳しくは東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください。

大切な仲間といっしょに過ごす日常、“GOOD TIMES FRIENDS”を描いたグッズ。

ホッとした表情のミッキーマウスと仲間たちが寄り添うデザインが魅力です。

家族や友だちとお揃いで楽しめるアパレルアイテムから、日常使いにぴったりな雑貨まで幅広く展開します。

カチューシャ

価格：2,200円

コーディネートのアクセントになるカチューシャ。

ネイビーの耳に、キラキラとしたゴールドのリボンがあしらわれています。

耳の部分には、「GOOD TIMES FRIENDS」の文字とミッキーたちのイラストをデザイン。

パークでの思い出作りをより楽しく彩ります。

キャップ

価格：3,200円

サイズ：58cm

カジュアルに被れるキャップ。

ネイビーを基調に、フロントには寄り添うミッキーたちの姿が刺繍で表現されています。

日差し対策にも役立ちます。

ハット

価格：3,600円

サイズ：58cm

おしゃれに紫外線対策ができるハット。

ワンポイントでロゴとキャラクターのイラストがデザインされています。

お揃いでのコーディネートもおすすめです。

シュシュ(リボン付)

価格：2,000円

ヘアアレンジのワンポイントになるリボン付きシュシュ。

透け感のある素材に、キャラクターたちや星のモチーフが散りばめられています。

腕につけてブレスレット代わりに楽しむこともできます。

Tシャツ(100、120)

価格：2,300円

サイズ：100、120

キッズサイズのTシャツ。

落ち着いたネイビーカラーで、どんなボトムスとも合わせやすいデザインです。

バックプリントには、キャラクターたちのキュートな顔アイコンがずらりと並んでいます。

家族でのお揃いコーディネートにぴったりです。

Tシャツ(140)

価格：2,600円

サイズ：140

140サイズのTシャツ。

フロントには、ミッキー、ミニー、ドナルド、デイジー、グーフィー、プルートが仲良く寄り添うイラストが大きくプリントされています。

後ろ姿もかわいく決まるバックプリント入り。

仲間たちが寄り添うデザインが大きくプリントされています。

Tシャツ(S、M、L、LL)

価格：2,900円

サイズ：S、M、L、LL

大人向けのサイズ展開が豊富なTシャツ。

キッズサイズと同じデザインで展開されるので、みんなでお揃いにできます。

落ち着いたトーンのネイビーで、普段使いもしやすいアイテムです。

友だち同士でのリンクコーデにも活躍します。

靴下セット(16-18cm、19-21cm)

価格：1,600円

サイズ：16-18cm、19-21cm

足元のおしゃれを楽しめるキッズ向けの靴下セット。

ネイビーベースとボーダー柄などの2足がセットになっています。

洗い替えにも便利なセットアイテムです。

靴下セット(22-25cm、25-27cm)

価格：1,600円

サイズ：22-25cm、25-27cm

大人向けの靴下セット。

くるぶし丈でスニーカーにも合わせやすい仕様です。

日常使いしやすいデザインが魅力です。

ボクサーパンツ

価格：2,100円

サイズ：M、L

快適な履き心地のボクサーパンツ。

総柄デザインで、見えないところにも遊び心をプラスできます。

トートバッグ

価格：3,900円

お出かけに便利なサイズのトートバッグ。

鮮やかなブルーの生地に、キャラクターたちのアイコンがワッペンのように配置されています。

荷物がたっぷり入り、普段使いにも重宝します。

リュックサック

価格：5,800円

両手が空いて便利なリュックサック。

シンプルなネイビーに、ワンポイントのデザインが映えます。

パークでの移動やお出かけに大活躍します。

ショッピングバッグ

価格：2,300円

お買い物やサブバッグとして使えるショッピングバッグ。

全体にキャラクターのアイコンが散りばめられた賑やかなデザインです。

コンパクトに折りたためて持ち運びも楽々。

お土産を入れるのにもぴったりです。

きんちゃくセット

価格：2,100円

小物の整理に便利なきんちゃくセット。

濃いネイビー、淡いブルーのグラデーション、総柄の3種類のデザインが揃います。

それぞれ異なるアートが施されているのも嬉しいポイント。

用途に合わせて使い分けが可能です。

ペットボトルケース

価格：1,800円

飲み物の持ち運びに便利なペットボトルケース。

キャラクターたちが寄り添うシーンの総柄デザインとなっています。

水分補給の時間を楽しく彩ります。

フェイスタオルロング

価格：2,300円

首に巻きやすい長さのフェイスタオル。

ブルーのストライプ柄を背景に、ミッキーたちが大きく描かれています。

スポーツやアウトドアシーンでも活躍します。

ウォッシュタオル

価格：1,000円

手拭きにぴったりなウォッシュタオル。

縁取りのデザインもおしゃれで、何枚あっても嬉しいアイテムです。

冷感タオル(COOLCORE)

価格：2,300円

暑い季節に嬉しい冷感素材を使用したタオル。

涼しげなブルーの色合いで、夏のパークを快適に過ごすための必須アイテムです。

日焼け止め

価格：1,500円

パークでの紫外線対策に欠かせない日焼け止め。

キャップにキャラクターのアイコンがデザインされた可愛いパッケージで、持ち歩きにも便利です。

ベビーTシャツ

価格：2,800円

サイズ：90

ベビーサイズのキュートなTシャツ。

ホワイトをベースに、首元と袖口のネイビーのパイピングがアクセントになっています。

バックの襟元にもワンポイントでロゴがあしらわれています。

赤ちゃんの可愛らしさをより引き立てます。

ベビースタイセット

価格：2,800円

贈り物にもおすすめのベビースタイセット。

デザインの異なる2枚がセットになっています。

毎日の食事時間が楽しくなります。

ベビー帽子

価格：3,200円

サイズ：50cm

赤ちゃんの頭を日差しから守るベビー帽子。

ミッキーの耳が付いた愛らしいシルエットが特徴です。

日よけも付いて機能性も抜群。

お出かけの際のマストアイテムです。

イヤホンケース

価格：1,300円

大切なイヤホンを可愛く収納できるケース。

カラビナ付きで、バッグやベルトループに簡単に取り付けられます。

バッグの中での迷子を防止します。

キーチェーン

価格：1,300円

バッグや鍵などお好きな場所に付けられるキーチェーン。

寄り添うミッキーたちのイラストがそのままキーチェーンになりました。

存在感のあるサイズで、アクセントになります。

いつでも仲間たちと一緒にいられます。

カンバッジセット

価格：600円(1袋2個入り)

全12種類のうちどれか2つが入っているカンバッジセット。

キャラクターの顔や、寄り添う姿などバラエティ豊かなデザインが揃います。

どのデザインが出るかはお楽しみです。

ボールペン〈ジュースアップ〉セット

価格：1,100円

なめらかな書き心地が魅力のボールペンセット。

軸にはキャラクターたちのイラストがデザインされています。

学校やオフィスでの使用にもぴったりです。

メモセット

価格：900円

ちょっとした伝言やメモに便利なメモセット。

デザインの異なるメモがセットになっており、気分に合わせて使えます。

友だちとのシェアにもおすすめです。

バインダー

価格：1,500円

書類やプリントの整理に役立つバインダー。

表紙にはミッキーたちが寄り添うメインアートがデザインされています。

デスク周りを明るく彩ります。

ステンレスボトル

価格：3,500円

飲み物の保温・保冷ができるステンレスボトル。

ホワイトをベースに、キャラクターたちのイラストが散りばめられています。

フタ部分はネイビーで引き締まった印象に。

マイボトルの持ち歩きに最適です。

タンブラー

価格：2,500円

デスク周りでも使いやすいタンブラー。

クリア素材で、中に入れた飲み物によって表情が変わります。

リラックスタイムの相棒にぴったりです。

ロールクッキー

価格：1,800円

サクサク食感が楽しめるロールクッキー。

円筒形のパッケージには、寄り添うミッキーたちが大きくデザインされています。

お土産やおやつにぴったりのスイーツです。

ホッとした表情のミッキーたちが可愛いデザイン。

東京ディズニーリゾート「GOOD TIMES FRIENDS」グッズの紹介でした。

※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。

※また、品切れや販売終了となる場合があります。

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