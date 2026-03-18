東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」2階にあるカフェ「トスティーナ」の月替わりフェアとして「パイ×タルト スイーツ&ベーカリー」を開催。

さらに、同テーマのスイーツボックスやアフタヌーンティーも展開し、さまざまなスタイルで心ときめくスイーツタイムが届けられます☆

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」パイ×タルト スイーツ&ベーカリー

開催期間：2026年4月1日（水）〜4月30日（木）

開催店舗：シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル2F カフェ「トスティーナ」

営業時間：10:00〜23:00

問合せ：047-355-5555（代）カフェ「トスティーナ」

※仕入れ状況等により、内容が変更となる場合があります

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのカフェ「トスティーナ」にて、春の訪れを感じる「パイ×タルト スイーツ＆ベーカリー」を開催。

サクサクのパイ生地や香ばしいタルト生地に、バニラ香るクリームや旬のダークチェリー、芳醇なナッツを組み合わせ、春の息吹を感じる華やかなラインナップが揃えられます。

さらに、同テーマのスイーツボックスやアフタヌーンティーも展開。

さまざまなスタイルで、心ときめくスイーツタイムが楽しめるメニューを紹介していきます☆

チョコレートミルフィーユ

価格：950円(税込)

随所にあしらわれたダークチェリーが目を引く贅沢なミルフィーユ。

バニラ香るホワイトチョコレートクリームとビターなチョコレートクリームをパイ生地で挟んであります。

サクサク食感と濃厚なクリームの上品な余韻を楽しめる一品です。

エンガーディナータルト

価格：950円(税込)

スイスの伝統菓子“エンガーディナー”をアレンジした特別なタルト。

くるみ入りの香ばしい生地に、キャラメルブリュレを忍ばせたバナナムースを重ね、トップに爽やかなレモンクリームを添えています。

飾ったアリッサムのお花と共に、春らしさを演出したスイーツです。

ナッティーパイシュー

価格：950円(税込)

軽やかでサクサクとしたパイシュー生地に、ピーカンナッツのシャンティをたっぷりと絞った「ナッティーパイシュー」

仕上げに添えたピーカンナッツのキャラメリゼと、塩キャラメルソースのほのかな塩味がアクセントとなっています。

思わず頬張りたくなるボリューム満点のパイシューです。

マンスリーベーカリー「ダークチェリーデニッシュパイ／菜の花のキッシュ」

メニュー名・価格：

・写真上）ダークチェリーデニッシュパイ

・写真下）菜の花のキッシュ

マンスリーベーカリーとして「ダークチェリーデニッシュパイ」と「菜の花のキッシュ」がラインナップ。

サクサクとした食感がアクセントになった、期間限定のベーカリーです。

ダークチェリーデニッシュパイ

価格：550円

チェリーの果汁あふれる酸味と、アーモンドクリームの優しい甘みが口の中で溶け合う「ダークチェリーデニッシュパイ」

芳醇なバターが香るクロワッサン生地で、甘いアーモンドクリームとダークチェリーを丁寧に包み込んで焼き上げています。

菜の花のキッシュ

価格：700円(税込)

春を告げる菜の花を主役に、クロワッサン生地で軽やかに焼き上げた「菜の花のキッシュ」

ベーコンやコーン、卵、チーズを合わせ、菜の花のほろ苦さとチーズの塩気が調和する味わいに仕上げられています。

シェラトンスイーツボックス

料金：3,400円(税込)

※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制

引き取り時間：12:00〜21:00

ミニサイズのマンスリースイーツを含む6種入りのスイーツボックス。

自分へのご褒美はもちろん、新しい季節のご挨拶やお手土産にもおすすめです。

アフタヌーンティー

料金：3,900円(税込)／1ドリンク付き（ティーセレクションより1種）

※席の指定はできません

※滞在時間に制限はありません

限定数量：1日10セット

提供時間：12:00〜18:00

予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/sheratontokyobay-toastina/reserve

パイやタルトを主役に、春らしい彩りが楽しめる季節限定のアフタヌーンティー。

ホテルのカフェで春のティータイムが過ごせます。

カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」フライデースイーツブッフェ

料金：大人 4,500円(税込)／4〜12歳 2,250円(税込) ※ドリンク付き

提供期間：2026年4月3日（金）〜4月24日（金）の毎週金曜日

開催時間：1部 12:00〜13:40／2部 14:15〜15:55 ※入れ替え制

提供店舗：カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」（ホテル1F）

予約：https://galleriacafe.sheratontokyobay.com/

もしくは電話047-355-5555（代）カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」

※オンラインでの事前決済で5%オフとなります

毎週金曜日には、カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」にて「フライデースイーツブッフェ」を開催。

華やかなスイーツに加え、サンドイッチなどのセイボリーも楽しめる満足感あふれるスイーツブッフェです。

ホテルならではの贅沢なひとときを心ゆくまで堪能できます。

※開催日当日は混雑が予想されますので、事前の予約をお勧めします

春の訪れをさまざまなスタイル堪能できる、心ときめくスイーツやベーカリーがラインナップ。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのカフェ「トスティーナ」にて2026年4月1日より提供される「パイ×タルト スイーツ&ベーカリー」の紹介でした☆

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