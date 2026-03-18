春の訪れを感じる「パイ×タルト スイーツ&ベーカリー」！シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」
東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」2階にあるカフェ「トスティーナ」の月替わりフェアとして「パイ×タルト スイーツ&ベーカリー」を開催。
さらに、同テーマのスイーツボックスやアフタヌーンティーも展開し、さまざまなスタイルで心ときめくスイーツタイムが届けられます☆
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」パイ×タルト スイーツ&ベーカリー
開催期間：2026年4月1日（水）〜4月30日（木）
開催店舗：シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル2F カフェ「トスティーナ」
営業時間：10:00〜23:00
問合せ：047-355-5555（代）カフェ「トスティーナ」
※仕入れ状況等により、内容が変更となる場合があります
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのカフェ「トスティーナ」にて、春の訪れを感じる「パイ×タルト スイーツ＆ベーカリー」を開催。
サクサクのパイ生地や香ばしいタルト生地に、バニラ香るクリームや旬のダークチェリー、芳醇なナッツを組み合わせ、春の息吹を感じる華やかなラインナップが揃えられます。
さらに、同テーマのスイーツボックスやアフタヌーンティーも展開。
さまざまなスタイルで、心ときめくスイーツタイムが楽しめるメニューを紹介していきます☆
チョコレートミルフィーユ
価格：950円(税込)
随所にあしらわれたダークチェリーが目を引く贅沢なミルフィーユ。
バニラ香るホワイトチョコレートクリームとビターなチョコレートクリームをパイ生地で挟んであります。
サクサク食感と濃厚なクリームの上品な余韻を楽しめる一品です。
エンガーディナータルト
価格：950円(税込)
スイスの伝統菓子“エンガーディナー”をアレンジした特別なタルト。
くるみ入りの香ばしい生地に、キャラメルブリュレを忍ばせたバナナムースを重ね、トップに爽やかなレモンクリームを添えています。
飾ったアリッサムのお花と共に、春らしさを演出したスイーツです。
ナッティーパイシュー
価格：950円(税込)
軽やかでサクサクとしたパイシュー生地に、ピーカンナッツのシャンティをたっぷりと絞った「ナッティーパイシュー」
仕上げに添えたピーカンナッツのキャラメリゼと、塩キャラメルソースのほのかな塩味がアクセントとなっています。
思わず頬張りたくなるボリューム満点のパイシューです。
マンスリーベーカリー「ダークチェリーデニッシュパイ／菜の花のキッシュ」
メニュー名・価格：
・写真上）ダークチェリーデニッシュパイ
・写真下）菜の花のキッシュ
マンスリーベーカリーとして「ダークチェリーデニッシュパイ」と「菜の花のキッシュ」がラインナップ。
サクサクとした食感がアクセントになった、期間限定のベーカリーです。
ダークチェリーデニッシュパイ
価格：550円
チェリーの果汁あふれる酸味と、アーモンドクリームの優しい甘みが口の中で溶け合う「ダークチェリーデニッシュパイ」
芳醇なバターが香るクロワッサン生地で、甘いアーモンドクリームとダークチェリーを丁寧に包み込んで焼き上げています。
菜の花のキッシュ
価格：700円(税込)
春を告げる菜の花を主役に、クロワッサン生地で軽やかに焼き上げた「菜の花のキッシュ」
ベーコンやコーン、卵、チーズを合わせ、菜の花のほろ苦さとチーズの塩気が調和する味わいに仕上げられています。
シェラトンスイーツボックス
料金：3,400円(税込)
※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制
引き取り時間：12:00〜21:00
ミニサイズのマンスリースイーツを含む6種入りのスイーツボックス。
自分へのご褒美はもちろん、新しい季節のご挨拶やお手土産にもおすすめです。
アフタヌーンティー
料金：3,900円(税込)／1ドリンク付き（ティーセレクションより1種）
※席の指定はできません
※滞在時間に制限はありません
限定数量：1日10セット
提供時間：12:00〜18:00
予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/sheratontokyobay-toastina/reserve
パイやタルトを主役に、春らしい彩りが楽しめる季節限定のアフタヌーンティー。
ホテルのカフェで春のティータイムが過ごせます。
カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」フライデースイーツブッフェ
料金：大人 4,500円(税込)／4〜12歳 2,250円(税込) ※ドリンク付き
提供期間：2026年4月3日（金）〜4月24日（金）の毎週金曜日
開催時間：1部 12:00〜13:40／2部 14:15〜15:55 ※入れ替え制
提供店舗：カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」（ホテル1F）
予約：https://galleriacafe.sheratontokyobay.com/
もしくは電話047-355-5555（代）カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」
※オンラインでの事前決済で5%オフとなります
毎週金曜日には、カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」にて「フライデースイーツブッフェ」を開催。
華やかなスイーツに加え、サンドイッチなどのセイボリーも楽しめる満足感あふれるスイーツブッフェです。
ホテルならではの贅沢なひとときを心ゆくまで堪能できます。
※開催日当日は混雑が予想されますので、事前の予約をお勧めします
春の訪れをさまざまなスタイル堪能できる、心ときめくスイーツやベーカリーがラインナップ。
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのカフェ「トスティーナ」にて2026年4月1日より提供される「パイ×タルト スイーツ&ベーカリー」の紹介でした☆
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