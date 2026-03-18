渡辺謙 （C）ORICON NewS inc.

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　俳優の渡辺謙（66）が18日、自身のインスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026決勝を観戦した感想とともに、嵐の二宮和也らとの写真を公開した。

【写真】二宮和也らとの2ショットなどを添えた渡辺謙

　渡辺は「World Baseball Classic 2026 素晴らしい決勝戦を目の当たりにして胸が熱くなりました」と振り返り、試合の感動を報告。「不慣れな進行にスタッフの皆さん対応ありがとうございました」と関係者への感謝もつづった。

　さらに「スポーツの枠を超えてエンタテインメントまで高めようとトライしたNetflixに参加出来たこと誇りに思います」とコメントし、今回の取り組みに参加できた喜びを明かした。

　また「参加した全選手、チームの皆さん、本当にお疲れ様でした」とねぎらい、「野球ファンの1人として、感動をありがとうございました」と締めくくった。