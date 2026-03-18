ビームスゴルフとラコステの神コラボ！ 別注ポロシャツの胸元の“ワニ”に隠された遊び心がズルすぎ〜！
機能的かつファッショナブルなゴルフスタイルを提案する「BEAMS GOLF」が、「LACOSTE」との別注ポロシャツを発表。販売を開始した。
【写真】まるで間違い探し? “ワニ”の中のロゴが変わってる！
「LACOSTE」といえば、アイコニックな“ワニ”のワンポイントをあしらったポロシャツが有名で、長年、全世界で愛され続けている。そんな定番アイテムとのコラボは、毎シーズン注目を集めているが、今回は過去に行った別注の中でも特に反響の大きかった「ショールカラー」を採用したデザインになっている。「ショールカラー」とは襟の形の一種で、ショール（肩掛け）を掛けたように、肩から合わせまでが緩やかなカーブを描く襟型を指す。そんな今回の別注アイテムは、クラシカルなイメージは残しつつ、現代のファッションに合わせやすいよう、シルエットを徹底的に見直し、スタイリッシュなデザインにアップデートされている。また、コラボらしい遊び心が見える仕様もあり、それが“ワニ”に隠されている。通常、左胸のワニの刺繍の中にはブランド名の「LACOSTE」と記されているが、今回は「BEAMS」の創業50周年を記念し、「BEAMS」ロゴへと変更。アニバーサリーイヤーを祝した粋なデザインとなっている。この別注ポロシャツは、メンズ、レディースともに幅広いスタイルに対応できるよう、カラーバリエーションを豊富にラインナップ。ゴルフはもちろん、普段使いもできる汎用性の高いデザインなので、色違いで欲しくなる人も多いだろう。別注ポロシャツは、全国の「BEAMS GOLF」店舗及び、ビームスの公式オンラインショップで販売中。アニバーサリーイヤーにふさわしいレアな仕様のコラボアイテムは、ファンのみならず垂涎モノ。限定品なので、気になる人は早めにチェックしたほうがいいだろう。◇ ◇ ◇四つん這いでお尻を上下に動かすだけ！→関連記事で【飛距離アップ以外にも腰痛予防に疲労感の改善まで……股関節をほぐすってイイコト尽くしなんだ！】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真】現代風のシルエットもイイね！ 「BEAMS GOLF」×「LACOSTE」の別注ポロシャツ
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